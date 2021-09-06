ВС Азербайджана и Турции начали совместные учения в Лачине - Минобороны

Совместные азербайджано-турецкие тактические учения с боевой стрельбой начались в понедельник в Лачинском районе Азербайджана.

"Ученья проводятся в соответствии с соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией. Основной целью учений является совершенствование взаимодействия и боевого слаживания при проведении боевых операций, в том числе развитие навыков командиров по принятию военных решений и управлению подразделениями", - отмечает Минобороны Азербайджана.

По данным ведомства, особое внимание в ходе учений уделено повышению навыков использования современной боевой техники и других военных средств в условиях сложного рельефа местности.

Э.Шафиев