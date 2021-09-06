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Оборона 06.09.2021 17:36

ВС Азербайджана и Турции начали совместные учения в Лачине - Минобороны

Совместные азербайджано-турецкие тактические учения с боевой стрельбой начались в понедельник в Лачинском районе Азербайджана.

"Ученья проводятся в соответствии с соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией. Основной целью учений является совершенствование взаимодействия и боевого слаживания при проведении боевых операций, в том числе развитие навыков командиров по принятию военных решений и управлению подразделениями", - отмечает Минобороны Азербайджана.

По данным ведомства, особое внимание в ходе учений уделено повышению навыков использования современной боевой техники и других военных средств в условиях сложного рельефа местности.

Э.Шафиев

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЛАЧЫН, УЧЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]