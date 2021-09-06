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Дальнее зарубежье 06.09.2021 18:12

Китай на фоне ситуации в Афганистане впервые проводит у себя международные миротворческие учения

Военные КНР на фоне недавних событий в Афганистане в понедельник впервые принимают на своей территории международные учения миротворцев, сообщает издание "Глобал таймс".

Стартовавшие в понедельник в провинции Хэнань учения Shared Destiny-2021 продлятся до 15 сентября; в них, кроме Китая, принимают участие Монголия, Пакистан и Таиланд. По информации китайских военных, в маневрах задействуют более 1 тыс. солдат - пехотинцев, медиков, служащих инженерных и транспортных войск, вертолетчиков и бойцов сил быстрого реагирования.

Участники маневров будут отрабатывать все основные типы действий при миротворческих операциях ООН - разведку, патрулирование, защиту гражданского населения, удары по террористам, развертывание временной базы, спасение на поле боя и санитарно-эпидемиологический контроль.

Одновременно с тем, указывает "Глобал таймс", Минобороны КНР в конце августа объявило, что его подчиненные примут участие в совместных антитеррористических учениях Peace Mission-2021 Шанхайской организации сотрудничества, которые должны пройти с 11 сентября по 25 сентября в РФ на Донгузском полигоне в Оренбургской области.

По данным китайских СМИ, Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан, Киргизстан, Индия, Пакистан и Узбекистан всего направят на учения примерно 4 тыс. военнослужащих. В частности, от Китая на маневры отправят более 550 солдат и 130 транспортных средств, в основном, находящихся в подчинении Северного командования театра военных действий.

"И те, и другие учения проходят вскоре после того, как США осуществили безответственный, опрометчивый и хаотический вывод войск из Афганистана, который привел к деградации ситуации в сфере безопасности в самом регионе и вокруг него", - отмечает издание.

"Глобал таймс" уточняет, что, в частности, растет риск расползания в регионе террористической угрозы.

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Тэги: КИТАЙ, МИРОТВОРЦЫ, УЧЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]