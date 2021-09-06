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Дальнее зарубежье 06.09.2021 19:45

Генсек НАТО призвал включать больше типов оружия и больше стран в будущие соглашения по контролю над ядерным вооружением

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в понедельник, что считает важным, чтобы будущие соглашения по контролю над ядерным вооружением охватывали больше типов оружия и больше стран, нежели это было до сих пор.

"Нужно, чтобы будущие соглашения касались большего количества вооружений", - сказал он на конференции НАТО по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Копенгагене, добавив, что, в частности, нужно обратить пристальное внимание на тактическое ядерное оружие.

Также Столтенберг заявил, что "необходимо вовлекать в договоренности больше стран, в частности, - Китай".

Генсек отметил и важность сохранения Договора о нераспространении ядерного оружия (NPT), назвав этот документ "краеугольным камнем" в нераспространении ядерного оружия во всем мире.

Еще одной важной целью Столтенберг назвал совместное реагирование стран на случаи нарушения международных договоров.

"Цель НАТО - мир, свободный от ядерного оружия, и мы готовы делать дальнейшие шаги чтобы, создать условия для переговоров по ядерному разоружению", -подытожил Столтенберг.

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Тэги: МИР, НАТО, ОРУЖИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]