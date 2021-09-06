Генсек НАТО призвал включать больше типов оружия и больше стран в будущие соглашения по контролю над ядерным вооружением

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в понедельник, что считает важным, чтобы будущие соглашения по контролю над ядерным вооружением охватывали больше типов оружия и больше стран, нежели это было до сих пор.
"Нужно, чтобы будущие соглашения касались большего количества вооружений", - сказал он на конференции НАТО по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Копенгагене, добавив, что, в частности, нужно обратить пристальное внимание на тактическое ядерное оружие.
Также Столтенберг заявил, что "необходимо вовлекать в договоренности больше стран, в частности, - Китай".
Генсек отметил и важность сохранения Договора о нераспространении ядерного оружия (NPT), назвав этот документ "краеугольным камнем" в нераспространении ядерного оружия во всем мире.
Еще одной важной целью Столтенберг назвал совместное реагирование стран на случаи нарушения международных договоров.
"Цель НАТО - мир, свободный от ядерного оружия, и мы готовы делать дальнейшие шаги чтобы, создать условия для переговоров по ядерному разоружению", -подытожил Столтенберг.
Гаджиев: Мысли о реванше станут для Армении «очередной исторической ошибкой»
ВС Азербайджана и Турции начали совместные учения в Лачине - Минобороны
Президент Азербайджана наградил министра финансов орденом «Шохрат»
Штат "Газпром нефтехим Салавата" после запуска газохимического комплекса вырастет почти в 1,5 раза
Индийская Tata Power отложила проект угледобычи на Камчатке
Кассовые сборы боевика Marvel "Шан-Чи и легенда десяти колец" побили рекорд в выходные по случаю Дня труда в США
В Финляндии полностью отменят коронавирусные ограничения после вакцинации 80% населения - премьер
Мятежники в Гвинее заявляют, что их целью является создание правительства национального единства
Президент Азербайджана выделил 1,4 млн манатов на бурение артезианских скважин в 7 районах
Президент Алиев заложил фундамент комплекса социального жилья Сумгайыт-2
Президент Алиев принял участие в открытии ООО «Azmonbat» в Сумгайыте
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
NEQSOL Holding получил еще одну международную награду
Фарид Мансуров: Когда в стране есть олимпийские чемпионы, то и молодым спортсменам это дает стимул
Банки, которые не смогут внедрить финтех решения будут неизбежно терять долю рынка!
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог