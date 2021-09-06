Генсек НАТО призвал включать больше типов оружия и больше стран в будущие соглашения по контролю над ядерным вооружением

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в понедельник, что считает важным, чтобы будущие соглашения по контролю над ядерным вооружением охватывали больше типов оружия и больше стран, нежели это было до сих пор.

"Нужно, чтобы будущие соглашения касались большего количества вооружений", - сказал он на конференции НАТО по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Копенгагене, добавив, что, в частности, нужно обратить пристальное внимание на тактическое ядерное оружие.

Также Столтенберг заявил, что "необходимо вовлекать в договоренности больше стран, в частности, - Китай".

Генсек отметил и важность сохранения Договора о нераспространении ядерного оружия (NPT), назвав этот документ "краеугольным камнем" в нераспространении ядерного оружия во всем мире.

Еще одной важной целью Столтенберг назвал совместное реагирование стран на случаи нарушения международных договоров.

"Цель НАТО - мир, свободный от ядерного оружия, и мы готовы делать дальнейшие шаги чтобы, создать условия для переговоров по ядерному разоружению", -подытожил Столтенберг.