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СНГ 06.09.2021 20:44

ПАСЕ отправит в РФ пять человек для наблюдения за парламентскими выборами

Миссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по оценке выборов в составе пяти человек будет находиться в Москве 17-19 сентября в связи с проведением парламентских выборов в России.

"В условиях отсутствия международных партнеров по наблюдению за выборами от бюро по демократическим институтам и правам человека (ОБСЕ) и Парламентской ассамблеи ОБСЕ, а также с учетом нынешней эпидемиологической ситуации бюро ПАСЕ определило, что ПАСЕ не будет в состоянии провести полноценную миссию по наблюдению за выборами", - говорится в заявлении ассамблеи, распространенном в понедельник.

В то же время в ПАСЕ решили, что политическое присутствие ассамблеи в формате миссии по оценки выборов придало бы дополнительную ценность продолжающемуся диалогу между РФ и ПАСЕ.

Миссию возглавит Пьер-Ален Фридез от Швейцарии, группу будет сопровождать представитель Венецианской комиссии. Сотрудники миссии должны встретиться в РФ с политиками, в том числе, из числа парламентариев и представителей непарламентских партий, российскими наблюдателями, представителями СМИ, гражданского общества, ЦИК. По итогам работы комиссия представит свои выводы председателю бюро ПАСЕ. Они вместе с прочей информацией лягут в основу отчета о том, как РФ исполняет обязательства в электоральной сфере.

Голосование в России пройдет с 17 по 19 сентября. Будут избираться Госдума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), главы девяти регионов (ещё троих изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах.

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Тэги: ПАСЕ, РОССИЯ, ВЫБОРЫ, МИССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]