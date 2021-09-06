Американский фантастический боевик "Шан-Чи и легенда десяти колец" киностудии Marvel установил рекорд по кассовым сборам в выходные по случаю Дня труда: продажи билетов, согласно подсчетам, составили $71,4 млн.

Это один из лучших дебютов за период пандемии, пишет MarketWatch. Фильм уступил по кассовым сборам лишь вышедшей ранее картине Marvel "Черная вдова", которая в июле собрала $80,3 млн.

Кассовые сборы первого фильма Marvel про супергероя азиатского происхождения за рубежом за три дня составили $56,2 млн. Согласно прогнозам Walt Disney Co., в понедельник кассовые сборы картины в США составят $12,1 млн.

Стоимость производства фильма "Шан-Чи и легенда десяти колец" составила около $150 млн.

Лидер по кассовым сборам прошлой недели - фильм ужасов "Кэндимен" киностудии Universal - в минувшие выходные опустился на второе место, собрав $10,5 млн в США.

Успех "Шан-Чи и легенда десяти колец" является нетипичным для этого периода времени, пишет MarketWatch. Предыдущий рекорд в выходные по случаю Дня труда был установлен в 2007 году, тогда фильм ужасов "Хэллоуин" собрал $30,6 млн.