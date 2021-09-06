Зеленский обсудил с делегацией Конгресса США результаты визита в Вашингтон и ситуацию с безопасностью в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с делегацией Конгресса США, которая находится с визитом на Украине, сообщает пресс-служба главы государства.

"Представителей Конгресса ознакомили с ключевыми результатами визита главы Украинского государства в США. В этом контексте была высоко отмечена договоренность по обновлению Хартии стратегического партнерства между Украиной и Соединенными Штатами и начало работы обновленной Комиссии стратегического партнерства", - указывается в сообщении.

Зеленский подчеркнул важность поддержки Конгрессом США реализации договоренностей, достигнутых во время визита, в первую очередь об активизации сотрудничества в сферах безопасности и обороны. Он отметил, что представленный в Вашингтоне План трансформации Украины открывает возможности для развития нового качества партнерства в сфере экономики, инвестиций и секторального сотрудничества.

Было отмечено, что значительная часть этого плана посвящена "зеленой" трансформации и модернизации экономики Украины на принципах устойчивого развития и декарбонизации. Зеленский выразил надежду на то, что американская сторона активно присоединится к реализации этого плана.

Кроме того, президент ознакомил членов Конгресса с ситуацией на востоке Украины и вдоль украинских границ.

Стороны также обсудили ситуацию с безопасностью в регионе и развитие событий в Белоруссии. Зеленский отметил приближения активной фазы совместных учений вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2021".

Особое внимание во время встречи было уделено реализации евроатлантических стремлений Украины. "Рассчитываем на поддержку США относительно будущего членства Украины в НАТО", - подчеркнул президент.

Зеленский поблагодарил членов Конгресса США за "четкое понимание угроз безопасности, которые составляет реализация проекта "Северный поток - 2".

Во время встречи также состоялся обмен мнениями относительно прогресса Украины во внедрении ключевых реформ и о дальнейшей поддержке процесса преобразований со стороны США.