Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0178 RUR   0.0233 GBR   2.3541 TRY   0.2043

Цена на нефть

03.09 $/bbl   WTI 69.29 -0.70 Brent 72.61 -0.42

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 06.09.2021 20:15

Зеленский обсудил с делегацией Конгресса США результаты визита в Вашингтон и ситуацию с безопасностью в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с делегацией Конгресса США, которая находится с визитом на Украине, сообщает пресс-служба главы государства.

"Представителей Конгресса ознакомили с ключевыми результатами визита главы Украинского государства в США. В этом контексте была высоко отмечена договоренность по обновлению Хартии стратегического партнерства между Украиной и Соединенными Штатами и начало работы обновленной Комиссии стратегического партнерства", - указывается в сообщении.

Зеленский подчеркнул важность поддержки Конгрессом США реализации договоренностей, достигнутых во время визита, в первую очередь об активизации сотрудничества в сферах безопасности и обороны. Он отметил, что представленный в Вашингтоне План трансформации Украины открывает возможности для развития нового качества партнерства в сфере экономики, инвестиций и секторального сотрудничества.

Было отмечено, что значительная часть этого плана посвящена "зеленой" трансформации и модернизации экономики Украины на принципах устойчивого развития и декарбонизации. Зеленский выразил надежду на то, что американская сторона активно присоединится к реализации этого плана.

Кроме того, президент ознакомил членов Конгресса с ситуацией на востоке Украины и вдоль украинских границ.

Стороны также обсудили ситуацию с безопасностью в регионе и развитие событий в Белоруссии. Зеленский отметил приближения активной фазы совместных учений вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2021".

Особое внимание во время встречи было уделено реализации евроатлантических стремлений Украины. "Рассчитываем на поддержку США относительно будущего членства Украины в НАТО", - подчеркнул президент.

Зеленский поблагодарил членов Конгресса США за "четкое понимание угроз безопасности, которые составляет реализация проекта "Северный поток - 2".

Во время встречи также состоялся обмен мнениями относительно прогресса Украины во внедрении ключевых реформ и о дальнейшей поддержке процесса преобразований со стороны США.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, США, КОНГРЕСС


Похожие новости


Украина выступает за присутствие НАТО в Черном море - Зеленский Зеленский предложил сделать «Крымскую платформу» центром принятия ключевых международных решений о Крыме Зеленский выразил надежду, что Меркель приедет в Киев после Москвы с гарантиями энергетической безопасности для Украины Президент Украины считает, что решение вопроса о мире в Донбассе на 90% зависит от Путина Зеленский назвал прекращение огня первым шагом к урегулированию в Донбассе Территории Донбасса никогда не будут российскими - Зеленский

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]