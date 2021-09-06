Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0178 RUR   0.0233 GBR   2.3541 TRY   0.2043

Цена на нефть

03.09 $/bbl   WTI 69.29 -0.70 Brent 72.61 -0.42

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 06.09.2021 20:01

Немецкие социал-демократы удерживают лидерство в предвыборной гонке - опрос

Социал-демократическая партия Германии СДПГ продолжает опережать партию канцлера Ангелы Меркель ХДС (Христианско-демократический союз) и "Зеленых", свидетельствуют результаты опроса исследовательского института Insa.

По данным опроса, за СДПГ в настоящий момент готовы голосовать 26% избирателей, за ХДС - 20,5%, за "Зеленых" - 15,5%.

Свободная демократическая партия может претендовать на 12,5%, правая "Альтернатива для Германии" - на 11% и "Левые" на 6,5% голосов.

Тенденция продолжается с начала сентября. Репрезентативный опрос проведен по заказу таблоида Bild.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, ВЫБОРЫ, ОПРОС


Похожие новости


Социал-демократы на 5% обогнали партию Меркель после предвыборных дебатов - опрос Лидер ХДС считает, что выборы нового главы партии состоятся не раньше декабря Германия продолжит помогать Украине вне зависимости от результатов выборов - Меркель Меркель возлагает надежды на новые выборы в Венесуэле Представитель Facebook заявил, что компания заблокировала перед выборами в Германии десятки тысяч фальшивых аккаунтов Юнкер поздравил Меркель с победой на выборах

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]