Немецкие социал-демократы удерживают лидерство в предвыборной гонке - опрос

Социал-демократическая партия Германии СДПГ продолжает опережать партию канцлера Ангелы Меркель ХДС (Христианско-демократический союз) и "Зеленых", свидетельствуют результаты опроса исследовательского института Insa.
По данным опроса, за СДПГ в настоящий момент готовы голосовать 26% избирателей, за ХДС - 20,5%, за "Зеленых" - 15,5%.
Свободная демократическая партия может претендовать на 12,5%, правая "Альтернатива для Германии" - на 11% и "Левые" на 6,5% голосов.
Тенденция продолжается с начала сентября. Репрезентативный опрос проведен по заказу таблоида Bild.
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