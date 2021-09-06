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Бизнес и законодательство 06.09.2021 20:51

Восстановление Карабаха и Восточного Зангезура обсудят на бизнес-форуме стран Тюркского совета

В Баку 10 сентября состоится 10-е заседание министров экономики Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), сообщает пресс-служба Минэкономики.

“В рамках мероприятия будут обсуждены возможности расширения экономического сотрудничества между тюркоязычными странами. Кроме того состоится вручение 2-й бизнес-премии Тюркского совета, а также бизнес-форум, посвященный восстановлению освобожденных территорий Азербайджана”, - отмечается в информации.

Х.Насирзаде


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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИНЭКОНОМИКИ, ССТГ, ЗАСЕДАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]