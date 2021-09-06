Восстановление Карабаха и Восточного Зангезура обсудят на бизнес-форуме стран Тюркского совета

В Баку 10 сентября состоится 10-е заседание министров экономики Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), сообщает пресс-служба Минэкономики.

“В рамках мероприятия будут обсуждены возможности расширения экономического сотрудничества между тюркоязычными странами. Кроме того состоится вручение 2-й бизнес-премии Тюркского совета, а также бизнес-форум, посвященный восстановлению освобожденных территорий Азербайджана”, - отмечается в информации.

Х.Насирзаде