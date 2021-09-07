Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0199 RUR   0.0233 GBR   2.3546 TRY   0.2052

Цена на нефть

06.09 $/bbl   WTI 68.48 -0.81 Brent 72.22 -0.39

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 07.09.2021 13:44

Аэрофлот отстранил нескольких пилотов из-за отказа прививаться от COVID-19

"Аэрофлот" отстранил от работы нескольких пилотов из-за отказа делать прививку от коронавируса, сообщил Шереметьевский профсоюз летного состава (ШПЛС) и подтвердили в самой авиакомпании.

"На данный момент в отношении некоторых отказавшихся (от вакцинации - ИФ) пилотов изданы приказы об отстранении от работы и прекращении начислений заработной платы и этим лишили их семьи средств к существованию, хотя никто не обязывал работодателя применять такие меры", - говорится в письме главы ШПЛС Игоря Дельдюжова, адресованном гендиректору "Аэрофлота" Михаилу Полубояринову (опубликовано на сайте профсоюза).

Непривитые работники других департаментов "Аэрофлота" продолжают трудовую деятельность, "что является дискриминацией", пишет Дельдюжов. Подобной ситуации с отстранением "нет ни в одной авиакомпании РФ", это вызывает "излишнюю социальную напряженность" и подталкивает пилотов к увольнению, считает глава ШПЛС. Он попросил Полубояринова отменить приказы об увольнении сотрудников.

Шесть пилотов "действительно были в разное время отстранены от исполнения обязанностей и отправлены в отпуск без сохранения содержания по причине отказа от вакцинации", уточнил "Интерфаксу" официальный представитель "Аэрофлота" Михаил Демин. "В сложившихся обстоятельствах эпидемиологическая безопасность является для нас безусловным приоритетом", - добавил он.

В июне постановлениями главных санитарных врачей Москвы и области власти обязали организации ряда отраслей привить 60% своих сотрудников. На 23 августа вакцинацию в "Аэрофлоте" прошли 73% работников авиакомпании, сообщал ранее Демин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, АЭРОФЛОТ, ПИЛОТЫ, ВАКЦИНАЦИЯ


Похожие новости


"Аэрофлот" и "Победа" возобновляют рейсы в Турцию "Аэрофлот" получил первый Airbus A320 neo

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]