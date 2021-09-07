На российско-литовской границе исчезла очередь из грузового транспорта

Ситуация с пропуском грузовых автомашин на российско-литовской границе в Калининградской области нормализовалась, сообщила "Интерфаксу" начальник пресс-службы региональной таможни Оксана Иванова во вторник.

"В настоящее время в автомобильном пункте пропуска "Чернышевское" очередей из большегрузных транспортных средств, ожидающих въезда в Литву, нет. На въезд в область стоят 5 транспортных средств, на выезд из России в Литву - 15 автопоездов", - сказала Иванова.

Она напомнила, что очереди из грузовиков на границе стали появляться с утра минувшего воскресенья. У таможни Литвы произошел сбой компьютерных систем, и транзитные автомашины сопредельная сторона оформляла в ручном режиме.

"Нашей таможни пришлось напряженно потрудиться, чтобы ликвидировать очереди после того, как в Литве устранили неисправность. За минувшие сутки мы оформили 384 транспортных средства: на въезд в Россию - 158 автомашин и на выезд - 229", - заключила представитель таможни.