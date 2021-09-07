Германии нужно правительство ХДС/ХСС во главе с Армином Лашетом, считает Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германии нужно правительство ХДС/ХСС под руководством Армина Лашета.
"Менее чем через три недели состоятся выборы в бундестаг. Это особенные выборы не только потому, что впервые с 1949 года на них не выдвигается действующий канцлер. Это особенные выборы потому, что в это тяжелое время должно быть принято важное решение для нашей страны. Не все равно, кто руководит страной", - сказала Меркель, выступая во вторник с трибуны парламента.
Она вновь отвергла теоретическую возможность формирования правящей коалиции с участием партии "Левых", которую ранее не исключил кандидат в канцлеры от социал-демократов Олаф Шольц. Социал-демократы в настоящее время лидируют в опросах общественного мнения ФРГ.
"Лучший путь для нашей страны - это правительство ХДС/ХСС под руководством Армина Лашета", - подчеркнула Меркель.
Парламентские выборы в Германии пройдут 26 сентября.
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