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Дальнее зарубежье 07.09.2021 14:27

Германии нужно правительство ХДС/ХСС во главе с Армином Лашетом, считает Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германии нужно правительство ХДС/ХСС под руководством Армина Лашета.

"Менее чем через три недели состоятся выборы в бундестаг. Это особенные выборы не только потому, что впервые с 1949 года на них не выдвигается действующий канцлер. Это особенные выборы потому, что в это тяжелое время должно быть принято важное решение для нашей страны. Не все равно, кто руководит страной", - сказала Меркель, выступая во вторник с трибуны парламента.

Она вновь отвергла теоретическую возможность формирования правящей коалиции с участием партии "Левых", которую ранее не исключил кандидат в канцлеры от социал-демократов Олаф Шольц. Социал-демократы в настоящее время лидируют в опросах общественного мнения ФРГ.

"Лучший путь для нашей страны - это правительство ХДС/ХСС под руководством Армина Лашета", - подчеркнула Меркель.

Парламентские выборы в Германии пройдут 26 сентября.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]