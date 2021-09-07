Польские парламентарии поддержали указ президента о введении режима ЧП на границе с Белоруссией

Большинство депутатов польского сейма в понедельник поддержали решение президента страны Анджея Дуды о введении на границе с Белоруссией режима чрезвычайного положения, сообщает польская пресса.
По ее данным, 247 парламентариев выступили в поддержку решения главы государства, в то время как 167 высказались "против".
Дуда подписал указ о введении на границе с Белоруссией режима чрезвычайного положения в четверг на прошлой неделе, но это решение должны были подтвердить и депутаты сейма (верхняя палата парламента) Польши.
В соответствии с этим указом в 183 приграничных населенных пунктах будет запрещено проведение массовых мероприятий. В эти населенные пункты не смогут въехать люди, которые в них не проживают - это касается и журналистов. Нарушителям правил будет грозить штраф или арест в зависимости от решения суда.
На прошлой неделе Дуда провел в Бюро национальной безопасности Польши совещание с руководителями министерств обороны, иностранных дел и внутренних дел. Оно было посвящено ситуации на границе с Белоруссией.
Ранее глава правительства Польши Матеуш Моравецкий обратился к президенту Дуде с просьбой ввести режим чрезвычайного положения на границе с Белоруссией из-за сложной ситуации с мигрантами.
"Мы должны остановить эти агрессивные гибридные действия, которые происходят по сценарию, написанному в Минске, и осуществляются защитниками господина Лукашенко", - заявил Моравецкий.
Заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Васик ранее сообщал, что "ежедневно 100-250 человек пытаются перейти на польскую территорию". Он рассказал, что польские власти начали строительство стены высотой 2,5 метра на участке примерно 180 км из 418 км границы между Польшей и Белоруссией. Кроме того, польские пограничники установили на нескольких участках границы колючую проволоку.
Уже более трех недель около 30 граждан Афганистана находятся на границе между Польшей и Белоруссией, окруженные воинскими подразделениями с обеих сторон. У них нет постоянного доступа к еде, некоторые из беженцев заболели. Протестующие и активисты, которые борются за права человека, отправились к границе, чтобы попытаться помочь застрявшим на границе людям.
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