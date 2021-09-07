Путин в компании Шойгу провел два дня на отдыхе в Сибири - Песков

Президент РФ Владимир Путин пару дней отдохнул в Сибири, компанию ему составил, по традиции, министр обороны Сергей Шойгу, сообщил во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он рассказал журналистам, что после поездки в Благовещенск Путин на несколько дней остался в Сибири, в ближайшее время он вернется в Москву.
Песков не стал говорить о конкретном месте отдыха президента. "Он действительно там с Шойгу, место я называть не буду, это Сибирь. Это обычный отдых - и тайга, и горы, и прогулки, свежий воздух и так далее", - сказал пресс-секретарь, заметив, что как появятся видео и фото с отдыха президента, они будут опубликованы на сайте Кремля.
Он уточнил, что президент и министр обороны вернутся с отдыха к концу дня среды. "У нас будет достаточно напряженный рабочий день в четверг, очень обширный график запланирован", - сказал Песков.
Путин неоднократно выбирал Сибирь для того, чтобы передохнуть пару дней, время от времени компанию ему составлял Шойгу. Так, в конце марта президент и министр обороны вместе побывали в тайге в республике Тыва.
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