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СНГ 07.09.2021 14:43

Путин в компании Шойгу провел два дня на отдыхе в Сибири - Песков

Президент РФ Владимир Путин пару дней отдохнул в Сибири, компанию ему составил, по традиции, министр обороны Сергей Шойгу, сообщил во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он рассказал журналистам, что после поездки в Благовещенск Путин на несколько дней остался в Сибири, в ближайшее время он вернется в Москву.

Песков не стал говорить о конкретном месте отдыха президента. "Он действительно там с Шойгу, место я называть не буду, это Сибирь. Это обычный отдых - и тайга, и горы, и прогулки, свежий воздух и так далее", - сказал пресс-секретарь, заметив, что как появятся видео и фото с отдыха президента, они будут опубликованы на сайте Кремля.

Он уточнил, что президент и министр обороны вернутся с отдыха к концу дня среды. "У нас будет достаточно напряженный рабочий день в четверг, очень обширный график запланирован", - сказал Песков.

Путин неоднократно выбирал Сибирь для того, чтобы передохнуть пару дней, время от времени компанию ему составлял Шойгу. Так, в конце марта президент и министр обороны вместе побывали в тайге в республике Тыва.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]