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Дальнее зарубежье 07.09.2021 16:01

США работают с талибами над дополнительными эвакуационными рейсами из Кабула - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон работает с движением "Талибан" над организацией дополнительных рейсов по эвакуации гражданских лиц из Кабула.

По данным агентства Associated Press, на пресс-конференции в Дохе Блинкен сообщил, что "несколько часов назад" США контактировали с талибами, чтобы урегулировать этот вопрос.

Госсекретарь США также добавил, что талибы пообещали обеспечить свободный пропуск на эти рейсы тех лиц, у которых есть необходимые документы.

По словам Блинкена, в Афганистане в настоящее время находятся около 100 американских граждан, которые хотят вернуться на родину.

В настоящее время Блинкен вместе с шефом Пентагона Ллойдом Остином находятся с визитом в Катаре.

Президент США Джо Байден 31 августа официально объявил о завершении 20-летней войны Соединенных Штатов и их союзников по НАТО в Афганистане, которую они вели под предлогом борьбы с терроризмом.

Последний военно-транспортный самолет ВВС США покинул кабульский аэропорт 30 августа, эвакуировав оставшихся американских военных, осуществлявших его охрану, и дипломатов, которые работали на территории воздушной гавани, остававшейся их последним оплотом в столице Афганистана.

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Тэги: США, АФГАНИСТАН, РЕЙСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]