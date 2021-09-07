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СНГ 07.09.2021 16:13

Украина получила $35,8 млн финпомощи для уменьшения влияния COVID-19

Украина получила $35,8 млн безвозвратной финансовой помощи от Глобального фонда борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией для финансирования безотлагательных потребностей страны, связанных с COVID-19 и его влиянием на распространение социально опасных заболеваний.

Как сообщает Министерство здравоохранения, в рамках этого гранта Украина сможет закупить средства индивидуальной защиты (СИЗ), организовать мероприятия для снижения рисков, связанных с COVID-19, для программ борьбы с ВИЧ и туберкулезом, а также расширить охват мероприятий по укреплению основных компонентов систем здравоохранения, таких как национальные сети лабораторий, цепи поставки и т.д.

В период 2021-2023 гг. реализуется программа Глобального фонда "Ускорение прогресса в уменьшении бремени туберкулеза и ВИЧ-инфекции в Украине" на сумму почти $135 млн.

Кроме того, в 2020 году Украина получила от Глобального фонда дополнительно $10,8 млн на поддержку усилий в борьбе с ВИЧ и туберкулезом в условиях распространения COVID-19, которые сейчас реализуются в рамках действующих программ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: УКРАИНА, КОРОНАВИРУС, ФИНАНСЫ, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]