Украина получила $35,8 млн финпомощи для уменьшения влияния COVID-19

Украина получила $35,8 млн безвозвратной финансовой помощи от Глобального фонда борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией для финансирования безотлагательных потребностей страны, связанных с COVID-19 и его влиянием на распространение социально опасных заболеваний.

Как сообщает Министерство здравоохранения, в рамках этого гранта Украина сможет закупить средства индивидуальной защиты (СИЗ), организовать мероприятия для снижения рисков, связанных с COVID-19, для программ борьбы с ВИЧ и туберкулезом, а также расширить охват мероприятий по укреплению основных компонентов систем здравоохранения, таких как национальные сети лабораторий, цепи поставки и т.д.

В период 2021-2023 гг. реализуется программа Глобального фонда "Ускорение прогресса в уменьшении бремени туберкулеза и ВИЧ-инфекции в Украине" на сумму почти $135 млн.

Кроме того, в 2020 году Украина получила от Глобального фонда дополнительно $10,8 млн на поддержку усилий в борьбе с ВИЧ и туберкулезом в условиях распространения COVID-19, которые сейчас реализуются в рамках действующих программ.