Турция перестала признавать казахстанскую вакцину QazVac - Минобразования Казахстана

Казахстанскую вакцину против коронавирусной инфекции перестали признавать в Турции.
"Да, мы подтверждаем эту информацию. Это решение турецкой стороны", - сказали во вторник агентству "Интерфакс-Казахстан" в пресс-службе комитета науки министерства образования и науки Казахстана.
Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что с некоторых пор казахстанских туристов, привитых отечественной вакциной QazVac и получивших паспорт вакцинации, не пускают в Турцию без отрицательного ПЦР-теста на COVID-19. У казахстанцев, привитых другими вакцинами, таких проблем не возникало.
Вакцина от коронавируса QazVac (прежнее название QazCovid-in) разработана в НИИ проблем биологической безопасности комитета науки Минобразования Казахстана.
Вакцинация населения отечественным препаратом началась 26 апреля до завершения исследований.
9 июля 2021 года завершилась третья фаза клинических исследований вакцины, проведенной на трех клинических базах с участием 3 тыс. добровольцев в городах Алматы и Тараз. 14 августа 2021 года в медицинском журнале "EClinical Medicine", входящем в группу The Lancet, опубликована статья о вакцине QazVac, в частности, о результатах проведенных клинических испытаний I и II фазы.
В настоящее время ведется подготовка документов для регистрации этого препарата в ВОЗ.
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