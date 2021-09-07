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Регион 07.09.2021 14:16

Турция перестала признавать казахстанскую вакцину QazVac - Минобразования Казахстана

Казахстанскую вакцину против коронавирусной инфекции перестали признавать в Турции.

"Да, мы подтверждаем эту информацию. Это решение турецкой стороны", - сказали во вторник агентству "Интерфакс-Казахстан" в пресс-службе комитета науки министерства образования и науки Казахстана.

Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что с некоторых пор казахстанских туристов, привитых отечественной вакциной QazVac и получивших паспорт вакцинации, не пускают в Турцию без отрицательного ПЦР-теста на COVID-19. У казахстанцев, привитых другими вакцинами, таких проблем не возникало.

Вакцина от коронавируса QazVac (прежнее название QazCovid-in) разработана в НИИ проблем биологической безопасности комитета науки Минобразования Казахстана.

Вакцинация населения отечественным препаратом началась 26 апреля до завершения исследований.

9 июля 2021 года завершилась третья фаза клинических исследований вакцины, проведенной на трех клинических базах с участием 3 тыс. добровольцев в городах Алматы и Тараз. 14 августа 2021 года в медицинском журнале "EClinical Medicine", входящем в группу The Lancet, опубликована статья о вакцине QazVac, в частности, о результатах проведенных клинических испытаний I и II фазы.

В настоящее время ведется подготовка документов для регистрации этого препарата в ВОЗ.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ТУРЦИЯ, ВАКЦИНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]