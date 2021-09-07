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Наука и образование 07.09.2021 14:19

Очные занятия в школах Азербайджана начнутся с 22 сентября - министр образования

В Азербайджане с 22 сентября текущего года возобновляются очные занятия, заявил министр образования Эмин Амруллаев.

"После длительной паузы образование в Азербайджане, наконец, возвращается к традиционной, очной системе. Процесс этот будет осуществляться поэтапно. В частности, с 22 сентября в школах страны начнутся занятия для учеников 1-4 классов, с 29 сентября -для учеников 5-11 классов", - отметил Амруллаев на брифинге во вторник.

Кроме того, он отметил, что с 29 сентября возобновятся очные занятия в ВУЗах, ССУЗах, а также во внешкольных учебных заведениях.

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Тэги: МИНОБРАЗОВАНИЯ, УЧЕБА, БРИФИНГ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]