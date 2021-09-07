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Регион 07.09.2021 14:31

Турция советует миру не торопиться с признанием талибов законной властью Афганистана

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что советует странам мира не торопиться с признанием власти талибов в Афганистане, сообщают во вторник европейские СМИ.

"Не нужно торопиться. Это наш совет всему миру. Мы должны действовать совместно с международным сообществом", - рассказал Чавушоглу. Министр добавил, что новое правительство Афганистана должно быть инклюзивным и женщины, а также представители этнических меньшинств должны будут получить в нем министерские посты.

Также Турция ведет переговоры с движением "Талибан" по вопросам возобновления работы столичного аэропорта в Кабуле, где до сих пор находятся турецкие дипломаты. По словам Чавушоглу, Турция продолжает контакты и с Катаром и США по вопросам условий, при которых открытие аэропорта будет возможно.

В понедельник представители "Талибана" заявили о взятии контроля над всей страной после захвата долины Панджшер, в которой находился Фронт национального сопротивления, противостоящий группировке. Борцы сопротивления утверждают, что все еще находятся в этой долине.

Катар и Турция в последние дни тесно сотрудничали с "Талибаном" с целью как можно скорее возобновить работу аэропорта в Кабуле. Ранее сообщалось, что в воскресенье аэропорт Кабула частично возобновил работу, осуществляя внутренние рейсы.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]