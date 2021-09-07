Турция советует миру не торопиться с признанием талибов законной властью Афганистана

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что советует странам мира не торопиться с признанием власти талибов в Афганистане, сообщают во вторник европейские СМИ.
"Не нужно торопиться. Это наш совет всему миру. Мы должны действовать совместно с международным сообществом", - рассказал Чавушоглу. Министр добавил, что новое правительство Афганистана должно быть инклюзивным и женщины, а также представители этнических меньшинств должны будут получить в нем министерские посты.
Также Турция ведет переговоры с движением "Талибан" по вопросам возобновления работы столичного аэропорта в Кабуле, где до сих пор находятся турецкие дипломаты. По словам Чавушоглу, Турция продолжает контакты и с Катаром и США по вопросам условий, при которых открытие аэропорта будет возможно.
В понедельник представители "Талибана" заявили о взятии контроля над всей страной после захвата долины Панджшер, в которой находился Фронт национального сопротивления, противостоящий группировке. Борцы сопротивления утверждают, что все еще находятся в этой долине.
Катар и Турция в последние дни тесно сотрудничали с "Талибаном" с целью как можно скорее возобновить работу аэропорта в Кабуле. Ранее сообщалось, что в воскресенье аэропорт Кабула частично возобновил работу, осуществляя внутренние рейсы.
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