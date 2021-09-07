Нефть дешевеет

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов во вторник, при этом цена Brent вновь опустилась ниже $72 за баррель.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:16 во вторник составляет $71,87 за баррель, что на $0,35 (0,48%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $68,48 за баррель, что на $0,81 (1,17%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

Давление на рынок оказывают в том числе опасения по поводу сокращения спроса, пишет Trading Economics.

В центре внимания трейдеров остается ситуация в Мексиканском заливе.

Работа мощностей, обеспечивающих более 80% добычи в регионе, остается приостановленной после урагана "Ида", сообщил американский регулятор. В Луизиане по-прежнему не возобновили работу пять НПЗ мощностью около 1 млн баррелей в сутки (около 6% от общего объема нефтеперерабатывающих мощностей в США), сообщило Минэнерго страны.

Тем временем Саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco в минувшие выходные уведломила, что в октябре понизит цены на все сорта нефти для покупателей из Азии и стран Средиземноморья.

Цена основного сорта, поставляемого в Азию - Arab Light - уменьшится на $1,3 за баррель, в результате он будет стоить на $1,7 за баррель больше, чем корзина нефти Омана и Дубая. Стоимость остальных марок будет снижена на $1-1,3 за баррель.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали снижение цены Arab Light для Азии на $0,6 за баррель.