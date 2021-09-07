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Дальнее зарубежье 07.09.2021 16:37

Чехия даст Литве полмиллиона евро для возведения забора на ее границе с Белоруссией

Чешские власти объявили о выделении Литве 530 тыс. евро для обеспечения безопасности на литовско-белорусской границе, сообщило агентство Associated Press.

Главы МВД Литвы Агне Билотайте и МИД Чехии Якуб Кулганек подписали соответствующий документ. Предполагается, что это ускорит возведение заграждения на границе Литвы с Белоруссией.

"Лукашенко продолжает использовать незаконную иммиграцию в качестве оружия, чтобы шантажировать Литву и, следовательно, ЕС. Его нужно остановить", - сказал Кулганек.

Ранее Дания предложила предоставить 15 км колючей проволоки Литве, чтобы огородить границу с Белоруссией.

На прошлой неделе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о готовности ЕС принять любые меры для поддержки Литвы, Латвии и Польши, если Белоруссия продолжит создавать давление на границах Евросоюза, используя иммигрантов и беженцев.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после острой международной реакции на инцидент с самолетом Ryanair заявил в конце мая, что теперь западные страны будут самостоятельно осуществлять контроль за наркотрафиком и незаконной миграцией. "Мы останавливали наркотики и мигрантов - теперь будете сами их есть и ловить", - утверждал Лукашенко.

В Литву через границу с Белоруссией в этом году попали более 4,1 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака. Должностные лица Литвы назвали выросшие потоки нелегальной миграции "гибридной агрессией белорусского режима". В стране планируют возвести забор от нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией до сентября 2022 года, на строительство будет выделено 152 млн евро, длина забора составит 500 км.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]