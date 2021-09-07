Катар заинтересован в участии в проектах восстановления Карабаха - глава МИД

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во вторник провел встречу со своим катарским коллегой Султаном бин Саадом Аль-Мурейхи.

"В ходе встречи Байрамов и Аль-Мурейхи обсудили возможность привлечения катарских компаний в Свободную экономическую зону в Аляте", - сообщает МИД.

По данным ведомства, стороны также подчеркнули важность сотрудничества в области обмена информацией между министерствами иностранных дел двух стран.

Кроме того, Байрамов проинформировал катарского коллегу о текущей ситуации в регионе, серьезных последствиях оккупационной политики Армении на протяжении почти 30 лет, и о работах по восстановлению и строительстве в освобожденных районах.

"Аль-Мурейхи, в свою очередь, отметил, что Доха заинтересована в привлечении катарских компаний к реализации проектов в рамках процесса восстановления освобожденных территорий Азербайджана", - отмечает МИД.

Э.Шафиев