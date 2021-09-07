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Внешняя политика 07.09.2021 14:44

Катар заинтересован в участии в проектах восстановления Карабаха - глава МИД

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во вторник провел встречу со своим катарским коллегой Султаном бин Саадом Аль-Мурейхи.

"В ходе встречи Байрамов и Аль-Мурейхи обсудили возможность привлечения катарских компаний в Свободную экономическую зону в Аляте", - сообщает МИД.

По данным ведомства, стороны также подчеркнули важность сотрудничества в области обмена информацией между министерствами иностранных дел двух стран.

Кроме того, Байрамов проинформировал катарского коллегу о текущей ситуации в регионе, серьезных последствиях оккупационной политики Армении на протяжении почти 30 лет, и о работах по восстановлению и строительстве в освобожденных районах.

"Аль-Мурейхи, в свою очередь, отметил, что Доха заинтересована в привлечении катарских компаний к реализации проектов в рамках процесса восстановления освобожденных территорий Азербайджана", - отмечает МИД.

Э.Шафиев

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Тэги: КАТАР, МИД, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]