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Дальнее зарубежье 07.09.2021 17:02

Поддержка партийного союза Меркель упала ниже 20%

Поддержка партийного союза ХДС/ХСС канцлера ФРГ Ангелы Меркель составляет 19%, свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским институтом Forsa.

По подсчетам института, это самый низкий показатель христианских демократов с 1949 года.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), напротив, набирает голоса - ее поддержка, согласно опросу, составляет 25%. За "Зеленых" готовы голосовать 17% избирателей, за Свободную демократическую партию Германии - 13%.

Выборы в Германии пройдут 26 сентября, для формирования правительства партиям-победителям нужно будет сформировать коалицию из минимум 399 депутатских мандатов. По состоянию на сегодняшний день это может быть возможно только в том случае, если сразу три политические силы вступят в коалицию. Сейчас в Германии правит так называемая "большая коалиция" из СДПГ и ХДС/ ХСС.

Теоретически в случае, если результат выборов подтвердит данные опросов, наиболее сильной стала бы так называемая "большая коалиция" плюс Свободные демократы (500 мандатов). Коалиция из ХДС/ ХСС, "Зеленых" и Свободных демократов составила бы 430 депутатских мандатов. Также теоретические шансы на формирование правительства есть у коалиции из СДПГ, "Зеленых" и Свободных демократов (479 мандатов) и СДПГ, "Зеленых" и "Левых".

Репрезентативный опрос проведен c 31 августа по 6 сентября по заказу медиагруппы RTL, в нем приняли участие 2 тыс. 505 человек.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ВЫБОРЫ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]