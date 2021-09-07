Поддержка партийного союза Меркель упала ниже 20%

Поддержка партийного союза ХДС/ХСС канцлера ФРГ Ангелы Меркель составляет 19%, свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским институтом Forsa.

По подсчетам института, это самый низкий показатель христианских демократов с 1949 года.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), напротив, набирает голоса - ее поддержка, согласно опросу, составляет 25%. За "Зеленых" готовы голосовать 17% избирателей, за Свободную демократическую партию Германии - 13%.

Выборы в Германии пройдут 26 сентября, для формирования правительства партиям-победителям нужно будет сформировать коалицию из минимум 399 депутатских мандатов. По состоянию на сегодняшний день это может быть возможно только в том случае, если сразу три политические силы вступят в коалицию. Сейчас в Германии правит так называемая "большая коалиция" из СДПГ и ХДС/ ХСС.

Теоретически в случае, если результат выборов подтвердит данные опросов, наиболее сильной стала бы так называемая "большая коалиция" плюс Свободные демократы (500 мандатов). Коалиция из ХДС/ ХСС, "Зеленых" и Свободных демократов составила бы 430 депутатских мандатов. Также теоретические шансы на формирование правительства есть у коалиции из СДПГ, "Зеленых" и Свободных демократов (479 мандатов) и СДПГ, "Зеленых" и "Левых".

Репрезентативный опрос проведен c 31 августа по 6 сентября по заказу медиагруппы RTL, в нем приняли участие 2 тыс. 505 человек.