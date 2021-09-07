Поддержка партийного союза Меркель упала ниже 20%

Поддержка партийного союза ХДС/ХСС канцлера ФРГ Ангелы Меркель составляет 19%, свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским институтом Forsa.
По подсчетам института, это самый низкий показатель христианских демократов с 1949 года.
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), напротив, набирает голоса - ее поддержка, согласно опросу, составляет 25%. За "Зеленых" готовы голосовать 17% избирателей, за Свободную демократическую партию Германии - 13%.
Выборы в Германии пройдут 26 сентября, для формирования правительства партиям-победителям нужно будет сформировать коалицию из минимум 399 депутатских мандатов. По состоянию на сегодняшний день это может быть возможно только в том случае, если сразу три политические силы вступят в коалицию. Сейчас в Германии правит так называемая "большая коалиция" из СДПГ и ХДС/ ХСС.
Теоретически в случае, если результат выборов подтвердит данные опросов, наиболее сильной стала бы так называемая "большая коалиция" плюс Свободные демократы (500 мандатов). Коалиция из ХДС/ ХСС, "Зеленых" и Свободных демократов составила бы 430 депутатских мандатов. Также теоретические шансы на формирование правительства есть у коалиции из СДПГ, "Зеленых" и Свободных демократов (479 мандатов) и СДПГ, "Зеленых" и "Левых".
Репрезентативный опрос проведен c 31 августа по 6 сентября по заказу медиагруппы RTL, в нем приняли участие 2 тыс. 505 человек.
Катар заинтересован в участии в проектах восстановления Карабаха - глава МИД
ВС Азербайджана и Турции продолжают совместные учения групп подводного нападения и обороны
Азербайджанские и турецкие военные летчики отрабатывают задачи по уничтожению средств ПВО - Минобороны
Выручка Klaipedos nafta в январе-августе снизилась на 25%, до 39 млн евро
Британская FirstGroup запустит сервис электропоездов на направлении Лондон - Эдинбург
Инвестиции в фармотрасль Узбекистана до 2027г превысят $1 млрд
В Азербайджане незначительный рост новых случаев COVID-19, за сутки скончался 41 человек
Цифровая копия на картины Да Винчи из коллекции Эрмитажа продана за $150,5 тыс
MIDA направит более 210 тыс. манатов на подготовку проектной документации ЖК в Лянкаране
Президент Азербайджана выделил 1,4 млн манатов на бурение артезианских скважин в 7 районах
СХПП направит около 8,7 млн манатов на проектные работы в Агдамском промпарке
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
NEQSOL Holding получил еще одну международную награду
Фарид Мансуров: Когда в стране есть олимпийские чемпионы, то и молодым спортсменам это дает стимул
Банки, которые не смогут внедрить финтех решения будут неизбежно терять долю рынка!
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог