В индийском штате пытаются остановить распространение редкого вируса Нипах

В индийском штате Керала, где свирепствует коронавирус COVID-19, власти пытаются остановить распространение и другой инфекции: вируса зоонозного происхождения Нипах, после заражения которым скончался 12-летний мальчик, сообщает Associated Press.
Во вторник местные органы здравоохранения сообщили, что восемь человек, напрямую контактировавших с ребенком, не заразились от него этим вирусом.
"То, что эти восемь контактов дали отрицательный результат, большое облегчение", - заявил глава органа здравоохранения штата Вина Джордж.
В общей сложности в больнице сейчас наблюдают 48 человек, контактировавших с мальчиком, из них у восьми оказался отрицательный результат. Еще более сотни человек изолированы, их еще предстоит проверить на заражение.
В город Кожикоде, где выявили заражение вирусом Нипах, федеральное правительство направило группу экспертов, цель которой - помочь местным специалистам выявить потенциальных зараженных, отследить вторичные контакты. Они также должны озвучить список рекомендаций, на случай выявления новых зараженных.
Ситуация в Керале остается напряженной, так как именно в этом индийском штате фиксируют самый высокий уровень заражения COVID-19 во всей стране. Накануне там зарегистрировали около 20 тыс. случаев заражения коронавирусом среди свыше 32 тыс. во всей Индии.
Вирус Нипах способен вызвать сильнейшую лихорадку, судороги и рвоту, вакцины или лекарств от него не существует. Единственное лечение при заражении этим вирусом - поддерживающая терапия, и по данным ВОЗ, летальность вируса Нипах составляет от 40% до 75%. Он впервые был выявлен в конце 1990-х годов в Малайзии, передается человеку при контакте с летучими мышами или свиньями, а также от человека к человеку.
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