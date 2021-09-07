В Италии начнут делать третью дозу вакцины от COVID-19 жителям из наиболее уязвимых групп

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца объявил, что в сентябре третью вакцину от коронавируса COVID-19 смогут получить люди, находящиеся в группе клинически уязвимых, сообщает во вторник The Guardian.
"У нас в Италии есть третьи дозы. Мы начнем в сентябре с уязвимых пациентов, например, с тех, у кого есть онкология или трансплантированные органы", - заявил Сперанца.
Он отметил, что после того, как клинически уязвимые пациенты получат третью дозу вакцины, ее начнут предлагать людям старше 80 лет и медицинским работникам
Ранее итальянский министр предлагал сделать вакцины обязательными для всех жителей страны, которые находятся в подходящей возрастной категории.
Министр по делам государственной службы Ренато Брунетта сообщил, что, если страна в скором времени не достигнет вакцинации 80-90% населения, правительство будет вынуждено сделать обязательной вакцинацию для всех тех, которые ей противится.
За весь период пандемии в Италии было выявлено более 4,57 млн случаев заражения коронавирусом и почти 130 тыс. смертей от заболевания. В Италии обе дозы вакцины получило около 62% населения.
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