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Дальнее зарубежье 07.09.2021 19:14

В Италии начнут делать третью дозу вакцины от COVID-19 жителям из наиболее уязвимых групп

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца объявил, что в сентябре третью вакцину от коронавируса COVID-19 смогут получить люди, находящиеся в группе клинически уязвимых, сообщает во вторник The Guardian.

"У нас в Италии есть третьи дозы. Мы начнем в сентябре с уязвимых пациентов, например, с тех, у кого есть онкология или трансплантированные органы", - заявил Сперанца.

Он отметил, что после того, как клинически уязвимые пациенты получат третью дозу вакцины, ее начнут предлагать людям старше 80 лет и медицинским работникам

Ранее итальянский министр предлагал сделать вакцины обязательными для всех жителей страны, которые находятся в подходящей возрастной категории.

Министр по делам государственной службы Ренато Брунетта сообщил, что, если страна в скором времени не достигнет вакцинации 80-90% населения, правительство будет вынуждено сделать обязательной вакцинацию для всех тех, которые ей противится.

За весь период пандемии в Италии было выявлено более 4,57 млн случаев заражения коронавирусом и почти 130 тыс. смертей от заболевания. В Италии обе дозы вакцины получило около 62% населения.

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Тэги: ИТАЛИЯ, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]