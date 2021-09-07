Президент Казахстана освободил от должности министра энергетики страны Ногаева

Министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев, возглавлявший ведомство с декабря 2019 года, освобожден от должности.

Соответствующий указ подписал в понедельник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Назначить Ногаева Нурлана Аскаровича акимом (главой администрации - ИФ) Мангистауской области, освободив от должности министра энергетики Республики Казахстан", - говорится в указе, текст которого опубликован на сайте президента.

С июня 2019 года по настоящее время регион возглавлял Серикбай Трумов.

В период с 2016 по 2019 годы Ногаев был акимом Атырауской области.