Президент Казахстана освободил от должности министра энергетики страны Ногаева

Министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев, возглавлявший ведомство с декабря 2019 года, освобожден от должности.
Соответствующий указ подписал в понедельник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"Назначить Ногаева Нурлана Аскаровича акимом (главой администрации - ИФ) Мангистауской области, освободив от должности министра энергетики Республики Казахстан", - говорится в указе, текст которого опубликован на сайте президента.
С июня 2019 года по настоящее время регион возглавлял Серикбай Трумов.
В период с 2016 по 2019 годы Ногаев был акимом Атырауской области.
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