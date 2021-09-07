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ТЭК 07.09.2021 16:43

Президент Казахстана освободил от должности министра энергетики страны Ногаева

Министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев, возглавлявший ведомство с декабря 2019 года, освобожден от должности.

Соответствующий указ подписал в понедельник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Назначить Ногаева Нурлана Аскаровича акимом (главой администрации - ИФ) Мангистауской области, освободив от должности министра энергетики Республики Казахстан", - говорится в указе, текст которого опубликован на сайте президента.

С июня 2019 года по настоящее время регион возглавлял Серикбай Трумов.

В период с 2016 по 2019 годы Ногаев был акимом Атырауской области.

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Тэги: КАЗАХСТАН, МИНЭНЕРГО, УВОЛЬНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]