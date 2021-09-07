Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0199 RUR   0.0233 GBR   2.3546 TRY   0.2052

Цена на нефть

06.09 $/bbl   WTI 68.48 -0.81 Brent 72.22 -0.39

Погода в Баку

  ночь день

Это интересно 07.09.2021 16:50

Цифровая копия на картины Да Винчи из коллекции Эрмитажа продана за $150,5 тыс

Цифровая копия (NFT) картины Да Винчи "Мадонна Литта" из коллекции Эрмитажа продана на аукционе Binance во вторник за $150,5 тыс., что почти в 15 раз выше стартовой цены, свидетельствуют данные биржи цифровых активов.

Аукцион завершился в 16:00, он длился неделю. На NFT-площадку биржи были выставлены цифровые копии картины "Мадонна Литта" Леонардо да Винчи, "Юдифь" Джорджоне, "Куст сирени" Винсента Ван Гога, "Композиция VI" Василия Кандинского, "Уголок сада в Монжероне" Клода Моне. Стартовая цена каждого токена составляла $10 тыс., продажа велась за BUSD (стейблкоин, привязанный 1:1 к доллару США).

Картина Да Винчи с самого начала аукциона была фаворитом среди инвесторов, в последнюю минуту торгов ставка взлетела с $96 тыс. до $150 тыс., за несколько секунд до конца аукциона неизвестный аноним с ником "8zz0" предложил $150,5 тыс., и лот был продан. По правилам торгов необходимая для покупки сумма резервируется на счете в момент ставки и отменить ее нельзя.

Цифровой токен (NFT) на картину Джорждоне был приобретен за $65 тыс., Ван Гога - за $75 тыс., Кандинского - за $80 тыс., Моне - за $74 тыс. Итоговая цена NFT на пять полотен из коллекции Эрмитажа составила $444,5 тыс.

"Цифровое произведение, созданное на основе уникального шедевра самого Да Винчи, сертифицированное музеем с мировым именем. Это, на мой взгляд, делает NFT уникальным предметом, который не только напоминает непреходящую красоту оригинала (избавленный от потенциального ущерба, который время наносит оригинальным холстам), но и имеет потенциал как средство сбережения" - сказал "Интерфаксу" Гонзало Манглано, живущий в Австрии инвестор, который несколько раз делал ставки для покупки NFT на картину Да Винчи. "Я действительно думаю, что многие NFT обесценятся, сейчас это больше похоже на "золотую лихорадку", но я не думаю, что это произойдет с этим NFT", - добавил инвестор.

Вырученные от продажи средства ($0,4 млн) перейдут Эрмитажу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЭРМИТАЖ, NFT, ПРОДАЖА


Похожие новости


В Петербурге "заминировали" Эрмитаж, музей закрыт Эрмитаж потратит более 1 млн рублей на борьбу с тараканами, клопами и крысами Суд подтвердил долг экс-подрядчика Эрмитажу в размере 875 млн рублей Архиерей впервые за сто лет совершил литургию в Эрмитаже Эрмитаж отменяет плату за некоммерческую фотосъемку в музее Эрмитаж оцифровал треть коллекции

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]