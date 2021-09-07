Цифровая копия на картины Да Винчи из коллекции Эрмитажа продана за $150,5 тыс

Цифровая копия (NFT) картины Да Винчи "Мадонна Литта" из коллекции Эрмитажа продана на аукционе Binance во вторник за $150,5 тыс., что почти в 15 раз выше стартовой цены, свидетельствуют данные биржи цифровых активов.
Аукцион завершился в 16:00, он длился неделю. На NFT-площадку биржи были выставлены цифровые копии картины "Мадонна Литта" Леонардо да Винчи, "Юдифь" Джорджоне, "Куст сирени" Винсента Ван Гога, "Композиция VI" Василия Кандинского, "Уголок сада в Монжероне" Клода Моне. Стартовая цена каждого токена составляла $10 тыс., продажа велась за BUSD (стейблкоин, привязанный 1:1 к доллару США).
Картина Да Винчи с самого начала аукциона была фаворитом среди инвесторов, в последнюю минуту торгов ставка взлетела с $96 тыс. до $150 тыс., за несколько секунд до конца аукциона неизвестный аноним с ником "8zz0" предложил $150,5 тыс., и лот был продан. По правилам торгов необходимая для покупки сумма резервируется на счете в момент ставки и отменить ее нельзя.
Цифровой токен (NFT) на картину Джорждоне был приобретен за $65 тыс., Ван Гога - за $75 тыс., Кандинского - за $80 тыс., Моне - за $74 тыс. Итоговая цена NFT на пять полотен из коллекции Эрмитажа составила $444,5 тыс.
"Цифровое произведение, созданное на основе уникального шедевра самого Да Винчи, сертифицированное музеем с мировым именем. Это, на мой взгляд, делает NFT уникальным предметом, который не только напоминает непреходящую красоту оригинала (избавленный от потенциального ущерба, который время наносит оригинальным холстам), но и имеет потенциал как средство сбережения" - сказал "Интерфаксу" Гонзало Манглано, живущий в Австрии инвестор, который несколько раз делал ставки для покупки NFT на картину Да Винчи. "Я действительно думаю, что многие NFT обесценятся, сейчас это больше похоже на "золотую лихорадку", но я не думаю, что это произойдет с этим NFT", - добавил инвестор.
Вырученные от продажи средства ($0,4 млн) перейдут Эрмитажу.
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