В ООН предупреждают, что жителям Афганистана грозит голод

В Афганистане заканчиваются запасы продовольствия и других жизненно необходимых товаров, сообщили во вторник в Управлении по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ ООН).
"Еда и другие жизненно важные товары скоро закончатся. Мы призываем международных доноров оказать поддержку быстро и щедро", - приводят французские СМИ слова представителя УКГВ ООН Йенса Лаерке.
В организации указали на необходимость собрать $600 млн для помощи населению Афганистана, столкнувшегося с угрозой голода.
Заявление Лаерке прозвучало в преддверии международной конференции по оказанию помощи Афганистану, которая намечена на 13 сентября.
Ранее эксперты отмечали, что Афганистан рискует столкнуться с очень серьезной нехваткой продовольствия. Это вызвано как нестабильностью в стране, так и низкими показателями урожая. В такой ситуации страны будет очень сильно зависеть от иностранной продовольственной помощи.
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