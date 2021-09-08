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В ООН предупреждают, что жителям Афганистана грозит голод

В Афганистане заканчиваются запасы продовольствия и других жизненно необходимых товаров, сообщили во вторник в Управлении по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ ООН).

"Еда и другие жизненно важные товары скоро закончатся. Мы призываем международных доноров оказать поддержку быстро и щедро", - приводят французские СМИ слова представителя УКГВ ООН Йенса Лаерке.

В организации указали на необходимость собрать $600 млн для помощи населению Афганистана, столкнувшегося с угрозой голода.

Заявление Лаерке прозвучало в преддверии международной конференции по оказанию помощи Афганистану, которая намечена на 13 сентября.

Ранее эксперты отмечали, что Афганистан рискует столкнуться с очень серьезной нехваткой продовольствия. Это вызвано как нестабильностью в стране, так и низкими показателями урожая. В такой ситуации страны будет очень сильно зависеть от иностранной продовольственной помощи.

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Тэги: ООН, АФГАНИСТАН, СИТУАЦИЯ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]