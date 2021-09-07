Цены на пшеницу на юге РФ пошли вниз - эксперты

Рост цен на пшеницу в РФ на минувшей неделе замедлился, а на юге они начали снижаться, следует из мониторинга компании "ПроЗерно", с которым ознакомился "Интерфакс".

Так, пшеница 3 класса на юге подешевела на 215 рублей, до 16 783 рублей за тонну (EXW Европейская Россия, с НДС 10%), пшеница 4 класса - на 85 рублей, до 16 400 рублей, пшеница 5 класса - на 35 рублей, до 16 017 рублей за тонну.

В остальных регионах зерно продолжало дорожать, но уже меньшими темпами, чем раньше. Цены на пшеницу 3 класса больше всего повысились в Сибири - на 515 рублей, до 15 217 рублей, в центре рост составил 385 рублей, до 16 417 рублей, на Урале - 300 рублей, до 16 400 рублей, в Поволжье - 225 рублей, до 16 575 рублей, в Черноземье - 150 рублей, до 15 810 рублей за тонну.

Цены на пшеницу 4 класса в центре повысились на 300 рублей, до 15 876 рублей, в Черноземье - на 160 рублей, до 15 810 рублей, в Поволжье - на 240 рублей, до 15 638 рублей, на Урале - на 465 рублей, до 15 575 рублей, в Сибири - на 400 рублей, до 14 400 рублей за тонну.

Цены на пшеницу 5 класса в центре и Черноземье повысились на 240-250 рублей, до 15 250 и 15 120 рублей соответственно. В Поволжье и на Урале рост составил 400-415 рублей, до 14 750 и 14 725 рублей соответственно, в Сибири - 365 рублей, до 13 783 рублей за тонну.

Цены на фуражный ячмень росли везде, даже на юге - на 200 рублей, до 15 517 рублей за тонну. В центре и Поволжье рост составил 215-250 рублей, до рублей 14 250 и 14 050 рублей соответственно, в Черноземье - 320 рублей, до 14 310 рублей, в Сибири - 415 рублей, до 13 000 рублей. Но больше всего - на Урале, где рост составил 490 рублей, до 14 325 рублей за тонну.

Рожь подорожала везде, кроме Сибири. В центре рост составил 585 рублей, до 11 583 рублей, в Поволжье - 500 рублей, до 12 313 рублей, в Черноземье - 275 рублей, до 11 688 рублей, на Урале - 150 рублей, до 11 875 рублей за тонну.

Рост цен на кукурузу был слабым.

Зерно: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%)