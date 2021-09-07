Цены на пшеницу на юге РФ пошли вниз - эксперты

Рост цен на пшеницу в РФ на минувшей неделе замедлился, а на юге они начали снижаться, следует из мониторинга компании "ПроЗерно", с которым ознакомился "Интерфакс".
Так, пшеница 3 класса на юге подешевела на 215 рублей, до 16 783 рублей за тонну (EXW Европейская Россия, с НДС 10%), пшеница 4 класса - на 85 рублей, до 16 400 рублей, пшеница 5 класса - на 35 рублей, до 16 017 рублей за тонну.
В остальных регионах зерно продолжало дорожать, но уже меньшими темпами, чем раньше. Цены на пшеницу 3 класса больше всего повысились в Сибири - на 515 рублей, до 15 217 рублей, в центре рост составил 385 рублей, до 16 417 рублей, на Урале - 300 рублей, до 16 400 рублей, в Поволжье - 225 рублей, до 16 575 рублей, в Черноземье - 150 рублей, до 15 810 рублей за тонну.
Цены на пшеницу 4 класса в центре повысились на 300 рублей, до 15 876 рублей, в Черноземье - на 160 рублей, до 15 810 рублей, в Поволжье - на 240 рублей, до 15 638 рублей, на Урале - на 465 рублей, до 15 575 рублей, в Сибири - на 400 рублей, до 14 400 рублей за тонну.
Цены на пшеницу 5 класса в центре и Черноземье повысились на 240-250 рублей, до 15 250 и 15 120 рублей соответственно. В Поволжье и на Урале рост составил 400-415 рублей, до 14 750 и 14 725 рублей соответственно, в Сибири - 365 рублей, до 13 783 рублей за тонну.
Цены на фуражный ячмень росли везде, даже на юге - на 200 рублей, до 15 517 рублей за тонну. В центре и Поволжье рост составил 215-250 рублей, до рублей 14 250 и 14 050 рублей соответственно, в Черноземье - 320 рублей, до 14 310 рублей, в Сибири - 415 рублей, до 13 000 рублей. Но больше всего - на Урале, где рост составил 490 рублей, до 14 325 рублей за тонну.
Рожь подорожала везде, кроме Сибири. В центре рост составил 585 рублей, до 11 583 рублей, в Поволжье - 500 рублей, до 12 313 рублей, в Черноземье - 275 рублей, до 11 688 рублей, на Урале - 150 рублей, до 11 875 рублей за тонну.
Рост цен на кукурузу был слабым.
Зерно: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%)
|
13.08.21
|
20.08.21
|
27.08.21
|
03.09.21
|
последнее изменение
|
Aвг-21
|
Сент-20
|
Пшеница 3 класса (кл.23%)
|
15 480
|
16 070
|
16 445
|
16 580
|
135
|
15 733
|
14 198
|
то же $/t
|
$210,7
|
$216,1
|
$222,3
|
$227,6
|
$5,3
|
$213
|
$188
|
Пшеница 4 класса
|
14 920
|
15 445
|
15 775
|
15 930
|
155
|
15 098
|
13 391
|
то же $/t
|
$203,1
|
$207,7
|
$213,2
|
$218,7
|
$5,4
|
$205
|
$177
|
Продовольственная рожь
|
10 775
|
11 070
|
11 410
|
11 860
|
450
|
10 985
|
10 840
|
то же $/t
|
$146,7
|
$148,9
|
$154,2
|
$162,8
|
$8,6
|
$149
|
$144
|
Фуражная пшеница
|
14 160
|
14 735
|
15 065
|
15 285
|
220
|
14 386
|
12 699
|
то же $/t
|
$192,7
|
$198,1
|
$203,6
|
$209,8
|
$6,2
|
$195
|
$168
|
Фуражный ячмень
|
13 345
|
13 945
|
14 285
|
14 530
|
245
|
13 585
|
10 879
|
то же $/t
|
$181,6
|
$187,5
|
$193,1
|
$199,4
|
$6,4
|
$184
|
$144
|
Пивоваренный ячмень
|
15 500
|
17 000
|
17 500
|
17 500
|
0
|
16 250
|
12 275
|
то же $/t
|
$211,0
|
$228,6
|
$236,5
|
$240,2
|
$3,7
|
$220
|
$163
|
Фуражная кукуруза
|
14 695
|
14 745
|
14 750
|
14 835
|
85
|
14 720
|
13 188
|
то же $/t
|
$200,0
|
$198,3
|
$199,4
|
$203,6
|
$4,3
|
$200
|
$175
|
Горох
|
17 610
|
18 915
|
21 665
|
22 320
|
655
|
18 878
|
13 113
|
то же $/t
|
$239,7
|
$254,4
|
$292,8
|
$306,4
|
$13,5
|
$256
|
$174
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