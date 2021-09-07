Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0199 RUR   0.0233 GBR   2.3546 TRY   0.2052

Цена на нефть

06.09 $/bbl   WTI 68.48 -0.81 Brent 72.22 -0.39

Погода в Баку

  ночь день

АПК 07.09.2021 17:52

Цены на пшеницу на юге РФ пошли вниз - эксперты

Рост цен на пшеницу в РФ на минувшей неделе замедлился, а на юге они начали снижаться, следует из мониторинга компании "ПроЗерно", с которым ознакомился "Интерфакс".

Так, пшеница 3 класса на юге подешевела на 215 рублей, до 16 783 рублей за тонну (EXW Европейская Россия, с НДС 10%), пшеница 4 класса - на 85 рублей, до 16 400 рублей, пшеница 5 класса - на 35 рублей, до 16 017 рублей за тонну.

В остальных регионах зерно продолжало дорожать, но уже меньшими темпами, чем раньше. Цены на пшеницу 3 класса больше всего повысились в Сибири - на 515 рублей, до 15 217 рублей, в центре рост составил 385 рублей, до 16 417 рублей, на Урале - 300 рублей, до 16 400 рублей, в Поволжье - 225 рублей, до 16 575 рублей, в Черноземье - 150 рублей, до 15 810 рублей за тонну.

Цены на пшеницу 4 класса в центре повысились на 300 рублей, до 15 876 рублей, в Черноземье - на 160 рублей, до 15 810 рублей, в Поволжье - на 240 рублей, до 15 638 рублей, на Урале - на 465 рублей, до 15 575 рублей, в Сибири - на 400 рублей, до 14 400 рублей за тонну.

Цены на пшеницу 5 класса в центре и Черноземье повысились на 240-250 рублей, до 15 250 и 15 120 рублей соответственно. В Поволжье и на Урале рост составил 400-415 рублей, до 14 750 и 14 725 рублей соответственно, в Сибири - 365 рублей, до 13 783 рублей за тонну.

Цены на фуражный ячмень росли везде, даже на юге - на 200 рублей, до 15 517 рублей за тонну. В центре и Поволжье рост составил 215-250 рублей, до рублей 14 250 и 14 050 рублей соответственно, в Черноземье - 320 рублей, до 14 310 рублей, в Сибири - 415 рублей, до 13 000 рублей. Но больше всего - на Урале, где рост составил 490 рублей, до 14 325 рублей за тонну.

Рожь подорожала везде, кроме Сибири. В центре рост составил 585 рублей, до 11 583 рублей, в Поволжье - 500 рублей, до 12 313 рублей, в Черноземье - 275 рублей, до 11 688 рублей, на Урале - 150 рублей, до 11 875 рублей за тонну.

Рост цен на кукурузу был слабым.

Зерно: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%)

13.08.21

20.08.21

27.08.21

03.09.21

последнее изменение

Aвг-21

Сент-20

Пшеница 3 класса (кл.23%)

15 480

16 070

16 445

16 580

135

15 733

14 198

то же $/t

$210,7

$216,1

$222,3

$227,6

$5,3

$213

$188

Пшеница 4 класса

14 920

15 445

15 775

15 930

155

15 098

13 391

то же $/t

$203,1

$207,7

$213,2

$218,7

$5,4

$205

$177

Продовольственная рожь

10 775

11 070

11 410

11 860

450

10 985

10 840

то же $/t

$146,7

$148,9

$154,2

$162,8

$8,6

$149

$144

Фуражная пшеница

14 160

14 735

15 065

15 285

220

14 386

12 699

то же $/t

$192,7

$198,1

$203,6

$209,8

$6,2

$195

$168

Фуражный ячмень

13 345

13 945

14 285

14 530

245

13 585

10 879

то же $/t

$181,6

$187,5

$193,1

$199,4

$6,4

$184

$144

Пивоваренный ячмень

15 500

17 000

17 500

17 500

0

16 250

12 275

то же $/t

$211,0

$228,6

$236,5

$240,2

$3,7

$220

$163

Фуражная кукуруза

14 695

14 745

14 750

14 835

85

14 720

13 188

то же $/t

$200,0

$198,3

$199,4

$203,6

$4,3

$200

$175

Горох

17 610

18 915

21 665

22 320

655

18 878

13 113

то же $/t

$239,7

$254,4

$292,8

$306,4

$13,5

$256

$174
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЗЕРНО, ЦЕНЫ


Похожие новости


Казахстан пока не планирует вводить экспортную пошлину на зерно Проблема экспорта зерна в Казахстан есть, но решать ее надо аккуратно - глава Зернового союза Россельхознадзор за 8 месяцев приостановил действие более 5,5 тыс. деклараций о соответствии на зерно Российский зерновой союз снизил прогноз сбора зерна в РФ в 2021 г. до 118 млн тонн АПБ в 2020г выявило 45 фактов поставок из России в Азербайджан некачественного зерна и картофеля РФ в прошлом сезоне экспортировала в Азербайджан 1,4 млн тонн зерна, в новом -10,1 тыс. тонн

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]