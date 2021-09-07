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Дальнее зарубежье 07.09.2021 18:34

Талибы назначили губернатора в Панджшер

Радикальное движение "Талибан" объявила о назначении своего представителя в качестве губернатора в провинцию Панджшер.

В понедельник утром официальный представитель талибов Забихулла Муджахид после двухнедельного штурма Панджшера объявил о захвате региона.

Во вторник вечером представитель движения Мухаммад Наим сообщил, что губернатором захваченной провинции назначен мавлави Кудратуллах Панджшери.

"В настоящее время в Панджшере установлена безопасность, и весь хаос остановлен. Мы пытаемся подготовить людей к возвращению в свои дома! Более 400 моджахедов размещены в разных частях Панджшера для обеспечения безопасности", - сообщил Наим в твиттер.

Между тем, местные журналисты сообщают, что в Панджшере происходит гуманитарная катастрофа.

"Талибан использует передовые военные средства для уничтожения любого движения. Женщины, дети и старики укрылись в горах и долинах. Голод и холод угрожают жизни тысяч людей", - сообщил один журналистов в социальных сетях.

По их сведениям, талибы контролируют правительственные учреждения, больницы, магазины на всей главной дороге, в каждом районе находится огромное количество их бойцов. Талибы начали обыскивать дома жителей, расположенные рядом с главной дорогой.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ПАНДЖШЕР, НАЗНАЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]