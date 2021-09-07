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Бизнес и законодательство 07.09.2021 21:11

Портфель заказов "Рособоронэкспорта" вырос более чем на 3 млрд евро

"Рособоронэкспорт" сообщил об увеличении портфеля заказов на сумму свыше 3 млрд евро.

"По результатам переговоров с иностранными партнёрами подписал свыше 30 контрактных документов на сумму более 3 млрд евро", - сообщила во вторник пресс-служба компании.

Речь идет о летнем выставочном периоде: контракты подписаны в рамках военно-технического форума АРМИЯ-2021, авиационно-космического салона МАКС-2021 и военно-морского салона МВМС-2021.

Согласно сообщению, по заключенным с иностранными заказчиками соглашениям "Рособоронэкспорт" экспортирует в ближайшие годы продукцию российских оборонных предприятий для всех видов вооруженных сил, а также средства РЭБ и ПВО. В ее числе самолеты типа Су-30, вертолеты Ми-35П, Ми-171Ш и Ми-17В-5, авиационные средства поражения, зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", противотанковый ракетный комплекс "Корнет-ЭМ", дистанционно управляемые боевые модули, оружие для кораблей и подводных лодок, стрелковое оружие и средства ближнего боя, различные боеприпасы.

"Сегодня портфель экспортных заказов Рособоронэкспорта составляет более 52 млрд долларов", - сообщила компания.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, РОСОБОРОНЭКСПОРТ, ЗАКАЗЫ, ПОРТФЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]