"Рособоронэкспорт" сообщил об увеличении портфеля заказов на сумму свыше 3 млрд евро.

"По результатам переговоров с иностранными партнёрами подписал свыше 30 контрактных документов на сумму более 3 млрд евро", - сообщила во вторник пресс-служба компании.

Речь идет о летнем выставочном периоде: контракты подписаны в рамках военно-технического форума АРМИЯ-2021, авиационно-космического салона МАКС-2021 и военно-морского салона МВМС-2021.

Согласно сообщению, по заключенным с иностранными заказчиками соглашениям "Рособоронэкспорт" экспортирует в ближайшие годы продукцию российских оборонных предприятий для всех видов вооруженных сил, а также средства РЭБ и ПВО. В ее числе самолеты типа Су-30, вертолеты Ми-35П, Ми-171Ш и Ми-17В-5, авиационные средства поражения, зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", противотанковый ракетный комплекс "Корнет-ЭМ", дистанционно управляемые боевые модули, оружие для кораблей и подводных лодок, стрелковое оружие и средства ближнего боя, различные боеприпасы.

"Сегодня портфель экспортных заказов Рособоронэкспорта составляет более 52 млрд долларов", - сообщила компания.