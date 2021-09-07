В Азербайджане незначительный рост новых случаев COVID-19, за сутки скончался 41 человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 2 тыс. 447 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 447,725 тыс., сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 2 тыс. 406 случаях заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончался 41 человек (накануне - 37). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 5 тыс. 920.
От COVID-19 вылечились 389,977 тыс. (+3 тыс.428 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 51 тыс. 828 человек.
За сутки медики провели 15 тыс. 530 тестов на коронавирус против 11 тыс. 550 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 578,6 тыс. тестов на CO VID-19.
Б.Рустамбеков
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