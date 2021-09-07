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Здравоохранение 07.09.2021 19:34

В Азербайджане незначительный рост новых случаев COVID-19, за сутки скончался 41 человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 2 тыс. 447 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 447,725 тыс., сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 2 тыс. 406 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончался 41 человек (накануне - 37). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 5 тыс. 920.

От COVID-19 вылечились 389,977 тыс. (+3 тыс.428 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 51 тыс. 828 человек.

За сутки медики провели 15 тыс. 530 тестов на коронавирус против 11 тыс. 550 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 578,6 тыс. тестов на CO VID-19.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КОРОНАВИРУС, COVID, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]