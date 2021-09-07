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Движение "Талибан" сформировало правительство Афганистана, его возглавит мулла Мохаммад Хасан Ахунд

Представитель движения "Талибан"Забихулла Муджахид во вторник объявил о назначениях в новом правительстве Афганистана.

На пресс-конференции Муджахид сообщил, что главой нового правительства станет мулла Мохаммад Хасан Ахунд, а его заместителем - мулла Абдул Гани Барадар.

Пост главы МВД займет Сираджуддин Хаккани, а министром иностранных дел станет Амир Хан Муттаки. Мулла Мохаммад Якуб получит должность министра обороны.

Министерство юстиции возглавит Абдул Хаким.

Муджахид уточнил, что позднее будет объявлено о других назначения на министерские должности.

Представитель движения "Талибан" Мухаммад Наим в свою очередь сообщил в твиттере, что Хидаятулла Бадри станет министром финансов, мулла Хайрулла Хайрхва - министром информации и культуры.

Ранее в движении "Талибан" заявляли, что новое правительство Афганистан будет инклюзивным, однако в кабинет министров вошли только представители талибов.

Мулла Мохаммад Хасан Ахунд, Абдул Гани Барадар, Сираджуддин Хаккани и прочие члены сети "Хаккани" (запрещена в РФ) находятся под санкциями ООН.

Также ФБР ранее предложило $5 млн за информацию, которая помогла бы арестовать Сираджуддина Хаккани.

Мулла Абдул Гани Барадар, который стал заместителем премьера Афганистана, считается одним из основателей "Талибана" в 1994 году, и потому пользуется в движении значительно большим авторитетом, чем другие лидеры. Барадар считается политическим лидером талибов, и именно поэтому именно он в последние годы курировал процесс переговоров по афганскому урегулированию в Дохе.

При правлении талибов в Афганистане в период с 1996 по 2001 год он обладал высоким положением во власти, однако должностей в правительстве не занимал. В 2010 году в ходе совместной операции США и Пакистана Барадара захватили в плен, в котором пробыл около восьми лет. Спецпредставитель Госдепа США по Афганистану Залмай Халилзад попросил Пакистан отпустить его на волю, поскольку считал, что тот поможет переговорному процессу между талибами и Кабулом. В результате Барадара освободили.

В 2020 году он стал первым среди лидеров талибов, кто вступил в прямые переговоры с президентом США Дональдом Трампом. В одном из интервью Трамп сам рассказал о контактах с Барадаром и о том, как согласовывал с ним условия вывода контингента США из Афганистана.

Мухаммед Якуб, получивший должность главы Минобороны, - сын одного из основателей "Талибана" Муллы Мохаммеда Омара. Считается, что он руководит военными операциями талибов, ему около 30 лет.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, НАЗНАЧЕНИЯ


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