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Дальнее зарубежье 07.09.2021 23:06

Еврокомиссия требует через суд наложить финансовые санкции на Польшу

Европейская комиссия (ЕК) решила обратиться в Суд Европейского союза, чтобы тот наложил финансовые санкции на Польшу за невыполнение законодательства ЕС о независимости судебной системы.

"Комиссия просит суд наложить на Польшу ежедневную выплату штрафа до тех пор, пока меры, предписанные (предыдущим - ИФ) постановлением суда, не будут полностью выполнены", - говорится в одном из решений, принятых исполнительной коллегией ЕС во вторник.

Это продолжение судебной тяжбы, начатой ЕК в отношении Польши 3 апреля 2019 года. ЕК как гарант основополагающих договоров Европейского союза усмотрела в новых законах о реформе судебной системы Польши, принятых правоконсервативным большинством парламента, нарушения основ законодательства ЕС. Главные претензии касаются создания и функционирования дисциплинарной палаты, которая, по мнению Брюсселя, подрывает независимость польских судей и не дает им необходимых гарантий защиты от политического контроля.

Суд ЕС в Люксембурге принял 14 и 15 июля принял два постановления, в которых определил временные меры по приведению польской судебной системы в соответствие с союзными законами.

Нынешние решения ЕК приняты после ответа польских властей от 16 августа, в котором они сообщают о своих действиях. ЕК считает, что Польша не приняла всех мер, необходимых для выполнения постановлений люксембургского суда. В частности, дисциплинарная палата продолжает работать по-прежнему. Польша сообщила о намерении ликвидировать ее в нынешнем виде, но не предоставила никаких подробностей.

"Системы правосудия в ЕС должны быть независимыми и справедливыми. Права граждан ЕС должны быть гарантированы равным образом, где бы в союзе они ни жили", - заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

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Тэги: ЕВРОПА, ПОЛЬША, СУД, ШТРАФЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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