Еврокомиссия требует через суд наложить финансовые санкции на Польшу

Европейская комиссия (ЕК) решила обратиться в Суд Европейского союза, чтобы тот наложил финансовые санкции на Польшу за невыполнение законодательства ЕС о независимости судебной системы.
"Комиссия просит суд наложить на Польшу ежедневную выплату штрафа до тех пор, пока меры, предписанные (предыдущим - ИФ) постановлением суда, не будут полностью выполнены", - говорится в одном из решений, принятых исполнительной коллегией ЕС во вторник.
Это продолжение судебной тяжбы, начатой ЕК в отношении Польши 3 апреля 2019 года. ЕК как гарант основополагающих договоров Европейского союза усмотрела в новых законах о реформе судебной системы Польши, принятых правоконсервативным большинством парламента, нарушения основ законодательства ЕС. Главные претензии касаются создания и функционирования дисциплинарной палаты, которая, по мнению Брюсселя, подрывает независимость польских судей и не дает им необходимых гарантий защиты от политического контроля.
Суд ЕС в Люксембурге принял 14 и 15 июля принял два постановления, в которых определил временные меры по приведению польской судебной системы в соответствие с союзными законами.
Нынешние решения ЕК приняты после ответа польских властей от 16 августа, в котором они сообщают о своих действиях. ЕК считает, что Польша не приняла всех мер, необходимых для выполнения постановлений люксембургского суда. В частности, дисциплинарная палата продолжает работать по-прежнему. Польша сообщила о намерении ликвидировать ее в нынешнем виде, но не предоставила никаких подробностей.
"Системы правосудия в ЕС должны быть независимыми и справедливыми. Права граждан ЕС должны быть гарантированы равным образом, где бы в союзе они ни жили", - заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
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