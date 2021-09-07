Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0199 RUR   0.0233 GBR   2.3546 TRY   0.2052

Цена на нефть

07.09 $/bbl   WTI 68.35 -0.13 Brent 71.69 -0.53

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 07.09.2021 21:46

США не спешат с признанием "Талибана", примут решение в зависимости от следующих шагов талибов - Белый дом

Вашингтон не торопится признавать новое правительство Афганистана, сформированное взявшим в стране власть движением "Талибан", заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"В признании нет никакой спешки. Это будет зависеть от того, какие шаги будет предпринимать "Талибан", - заявила Псаки на брифинге.

Это заявление прозвучало после объявления представителем движения "Талибан" Забиуллой Муджахидом о назначениях в новом правительстве Афганистана.

Псаки указала, что весь мир, в том числе США, будут следить за тем, позволяют ли талибы покинуть страну американцам и гражданам других стран, а также афганцам, которые хотят выехать из Афганистана.

Пресс-секретарь добавила, что не может назвать точные сроки возможного признания Вашингтоном правительства талибов.

Представитель движения "Талибан" Забиулла Муджахид во вторник на пресс-конференции объявил, что главой нового правительства станет мулла Мохаммад Хасан Ахунд, а его заместителем - мулла Абдул Гани Барадар.

Пост главы МВД займет Сираджуддин Хаккани, а министром иностранных дел станет Амир Хан Муттаки. Мулла Мохаммад Якуб получит должность министра обороны. Министерство юстиции возглавит Абдул Хаким.

Ранее в движении "Талибан" заявляли, что новое правительство Афганистан будет инклюзивным, однако в кабинет министров вошли только представители талибов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТАЛИБЫ, ПРИЗНАНИЕ, РЕШЕНИЕ


Похожие новости


США сомневаются в том, что талибы не имеют отношения к терактам в Кабуле - Пентагон Атака у аэропорта Кабула произошла в зоне ответственности США - "Талибан" Страны G7 будут вместе определять позицию по талибам - Байден Глава ЦРУ встретился в Кабуле с одним из лидеров талибов Барадаром США постоянно контактируют с талибами по проблемам обеспечения безопасности в Кабуле - советник Байдена Байден видит проблему афганских талибов в "экзистенциальном кризисе"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]