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ТЭК 07.09.2021 20:51

Цена на нефть продолжила снижение

Цены на нефть падают в ходе торгов во вторник, давление на рынок оказывают опасения относительно сокращения спроса.

Котировки росли утром на сильных статданных из Китая, однако затем перешли к снижению, сообщает The Wall Street Journal.

Китай в августе импортировал 44,5 млн тонн нефти, свидетельствуют данные Главного таможенного управления. Это составляет 10,5 млн баррелей в сутки, что на 8% выше июльского объема. Эта новость оказала кратковременную поддержку рынку, отмечает аналитик Commerzbank Карстен Фрич.

"В целом это "медвежье" начало недели, которое происходит после нескольких недель повышения цен", что частично обусловлено сохраняющимся воздействием урагана Ида в США, где инфраструктура "продолжает сталкиваться с проблемами", полагает Робби Фрейзер из Schneider Electric.

Работа мощностей, обеспечивающих более 80% добычи в регионе, остается приостановленной после урагана. В Луизиане по-прежнему не возобновили работу пять НПЗ мощностью около 1 млн баррелей в сутки (около 6% от общего объема нефтеперерабатывающих мощностей в США), по данным Минэнерго США.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:16 мск подешевели на 0,8% (на $0,6) - до $71,62 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени снизились на 1,6% (на $1,12) - до $68,17 за баррель.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]