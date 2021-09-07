Военнослужащий Джамиль Бабаев возвращен азербайджанской стороне

Военнослужащий-сверхсрочник Джамиль Бабаев, задержанный 26 августа на территории временно контролируемой российскими миротворцами (в Карабахе - ИФ), возвращен азербайджанской стороне, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

В Госкомиссии также сообщили, что Бабаев возвращен в Азербайджан при посредничестве российских миротворцев в обмен на двух армянских солдат – Артура Налбандяна и Арамаиса Торозяна.

Как сообщалось ранее, Минобороны Азербайджана заявило, что военнослужащий Бабаев самовольно покинул психиатрическое отделение больницы в Гяндже.

«Военнослужащий азербайджанской армии Бабаев самовольно покинул психиатрическое отделение Гянджинской больницы. Против военнослужащего Бабаева возбуждено уголовное дело, ведется следствие», - отмечалось в сообщении.

Б.Рустамбеков