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Происшествия 07.09.2021 21:19

Военнослужащий Джамиль Бабаев возвращен азербайджанской стороне

Военнослужащий-сверхсрочник Джамиль Бабаев, задержанный 26 августа на территории временно контролируемой российскими миротворцами (в Карабахе - ИФ), возвращен азербайджанской стороне, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

В Госкомиссии также сообщили, что Бабаев возвращен в Азербайджан при посредничестве российских миротворцев в обмен на двух армянских солдат – Артура Налбандяна и Арамаиса Торозяна.

Как сообщалось ранее, Минобороны Азербайджана заявило, что военнослужащий Бабаев самовольно покинул психиатрическое отделение больницы в Гяндже.

«Военнослужащий азербайджанской армии Бабаев самовольно покинул психиатрическое отделение Гянджинской больницы. Против военнослужащего Бабаева возбуждено уголовное дело, ведется следствие», - отмечалось в сообщении.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ, ВОЗВРАЩЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]