Военнослужащий Джамиль Бабаев возвращен азербайджанской стороне

Военнослужащий-сверхсрочник Джамиль Бабаев, задержанный 26 августа на территории временно контролируемой российскими миротворцами (в Карабахе - ИФ), возвращен азербайджанской стороне, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.
В Госкомиссии также сообщили, что Бабаев возвращен в Азербайджан при посредничестве российских миротворцев в обмен на двух армянских солдат – Артура Налбандяна и Арамаиса Торозяна.
Как сообщалось ранее, Минобороны Азербайджана заявило, что военнослужащий Бабаев самовольно покинул психиатрическое отделение больницы в Гяндже.
«Военнослужащий азербайджанской армии Бабаев самовольно покинул психиатрическое отделение Гянджинской больницы. Против военнослужащего Бабаева возбуждено уголовное дело, ведется следствие», - отмечалось в сообщении.
Б.Рустамбеков
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