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ТЭК 08.09.2021 01:03

Глава Минэнерго РФ обсудил транзит российского газа со спецпредставителем Германии по транзиту газа через Украину

Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов обсудил актуальные вопросы взаимодействия России и ФРГ в сфере энергетики, в частности, по транзиту российского газа, со специальным уполномоченным представителем правительства Германии по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее, сообщает российское ведомство.

"Уверен, что "голубое топливо" в ближайшей перспективе только усилит свои позиции на мировой энергетической арене и останется эффективной основой в борьбе с изменением климата", - сказал министр. Шульгинов отметил, что сотрудничество России и ФРГ в сфере энергетики основывается на прагматизме, экономической целесообразности и многолетнем успешном опыте.

Встреча прошла в Москве.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, ГАЗ, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]