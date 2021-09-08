Глава Минэнерго РФ обсудил транзит российского газа со спецпредставителем Германии по транзиту газа через Украину

Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов обсудил актуальные вопросы взаимодействия России и ФРГ в сфере энергетики, в частности, по транзиту российского газа, со специальным уполномоченным представителем правительства Германии по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее, сообщает российское ведомство.

"Уверен, что "голубое топливо" в ближайшей перспективе только усилит свои позиции на мировой энергетической арене и останется эффективной основой в борьбе с изменением климата", - сказал министр. Шульгинов отметил, что сотрудничество России и ФРГ в сфере энергетики основывается на прагматизме, экономической целесообразности и многолетнем успешном опыте.

Встреча прошла в Москве.