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Дальнее зарубежье 08.09.2021 09:07

Более 40 человек погибли и десятки пострадали в результате пожара в тюрьме в Индонезии

В результате пожара в тюрьме в городе Тангеранг индонезийской провинции Бантен погибли более 40 человек, сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-секретаря тюремного департамента министерства юстиции и прав человека Рику Априант.

По ее данным, погиб 41 человек. Десятки получили ранения.

Априант уточнила, что пожар вспыхнул ночью, проводится эвакуация.

"Причина инцидента расследуется", - отметила Априант.

В блоке, где произошел пожар, содержались 122 человека, осужденные за преступления, связанные с наркотиками.

При этом Априант не уточнила, сколько человек было в помещении на момент пожара, но подтвердила, что тюрьма была переполнена.

По данным правительства Индонезии на сентябрь, в тюрьме в Тангеранге отбывали срок более 2 тыс. заключенных, хотя она рассчитана на 600 человек.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, ТЮРЬМА, ПОЖАР, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]