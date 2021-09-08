Манат подорожал к евро и к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 8 сентября сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 8 сентября ЦБА установил на уровне 2,0131 манат/1EUR (7 сентября - 2,0199 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 8 сентября установил на уровне 0,0232 маната/1RUB (7 сентября - 0,0233 манат/1RUB).
Н.Аббасова
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