Экс-генпрокурор Армении Овсепян арестован по обвинению в мошенничестве

Суд в Ереване арестовал на два месяца бывшего генпрокурора, экс-председателя Следственного комитета Армении Агвана Овсепяна, который обвиняется в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах.
"Агван Овсепян арестован. Решение об аресте будет обжалованы в вышестоящей инстанции", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Овсепяна Гагик Хачатрян.
Он отметил, что его подзащитный не признает своей вины.
Ранее Специальная следственная служба сообщила, что в рамках расследуемого уголовного дела получены доказательства о том, что Овсепян, являясь в 2004-2013 гг. генеральным прокурором Армении, а с 2014 по 2018 гг. председателем Следственного комитета, участвовал в управлении ряда компаний, занимавшихся предпринимательской деятельностью, получил взятку в размере 190 млн. драмов ($385 тыс.) и путем мошенничества похитил имущество в размере 800 млн драмов ($1,6 млн.). Овсепян обвиняется также в легализации имущества в размере 1 млрд. 299 млн. 404 тыс. драмов ($2,6 млн).
Ему предъявлены обвинения по статьям УК Армении 310 (незаконное участие в предпринимательской деятельности), 311 (получение взятки), 178 (мошенничество), 190 (легализация доходов, полученных незаконным путем).
Во вторник Овсепян был задержан.
Овсепян ушел в отставку с поста главы СК после смены власти в Армении летом 2018 года.
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