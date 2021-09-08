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Регион 08.09.2021 11:40

Экс-генпрокурор Армении Овсепян арестован по обвинению в мошенничестве

Суд в Ереване арестовал на два месяца бывшего генпрокурора, экс-председателя Следственного комитета Армении Агвана Овсепяна, который обвиняется в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах.

"Агван Овсепян арестован. Решение об аресте будет обжалованы в вышестоящей инстанции", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Овсепяна Гагик Хачатрян.

Он отметил, что его подзащитный не признает своей вины.

Ранее Специальная следственная служба сообщила, что в рамках расследуемого уголовного дела получены доказательства о том, что Овсепян, являясь в 2004-2013 гг. генеральным прокурором Армении, а с 2014 по 2018 гг. председателем Следственного комитета, участвовал в управлении ряда компаний, занимавшихся предпринимательской деятельностью, получил взятку в размере 190 млн. драмов ($385 тыс.) и путем мошенничества похитил имущество в размере 800 млн драмов ($1,6 млн.). Овсепян обвиняется также в легализации имущества в размере 1 млрд. 299 млн. 404 тыс. драмов ($2,6 млн).

Ему предъявлены обвинения по статьям УК Армении 310 (незаконное участие в предпринимательской деятельности), 311 (получение взятки), 178 (мошенничество), 190 (легализация доходов, полученных незаконным путем).

Во вторник Овсепян был задержан.

Овсепян ушел в отставку с поста главы СК после смены власти в Армении летом 2018 года.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЭКС/ПРОКУРОР, АРЕСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]