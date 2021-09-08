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СНГ 08.09.2021 12:24

По делу о геноциде белорусского народа осмотрено более 160 мест массовых захоронений с останками десятков тысяч жертв - генпрокурор Белоруссии

По делу о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны уже осмотрено более 160 неизвестных ранее мест массовых захоронений, сообщил генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед.

"Расследование дела о геноциде белорусского народа в годы ВОВ ведется самым активным образом. Сегодня мы завершили осмотр 163 новых мест, ранее неизвестных, массового захоронения наших граждан. Таких мест будет более 200, может даже больше", - сказал Швед журналистам в среду в Минске.

"Масштабы трагедии ужасают, потому что в этих местах мы находим останки десятков тысяч жертв. К примеру, уже начаты работы под Гомелем. Это огромный участок местности, где, по нашим оценкам, от 17 до 30 тыс. мирных граждан было уничтожено в годы ВОВ", - отметил он.

"В Шкловском районе ранее неизвестное место захоронения обнаружено в одной из деревень. Мы приступаем к работе в этой местности. Речь идет тоже о тысячах жертв. Под Бобруйском, под Витебском и в ряде других мест. Начали поисковые работы под Минском, в районе деревни Копище. По крайней мере, речь идет о пяти, может быть, десяти местах неизвестных массовых захоронений, где было уничтожено порядка 15 тыс., а может, и больше жителей города Минска и военнослужащих Красной армии в период с 1941 по 1943 годы", - заявил генпрокурор.

Ранее в Белоруссии было возбуждено уголовное дело по факту геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Как заявлял генпрокурор Швед, целью является признание Белоруссии пострадавшей от геноцида, пресечение попыток обесценить исторические факты.

По данным Генпрокуратуры, в годы Великой Отечественной войны на территории Белоруссии функционировало свыше 400 мест принудительного содержания гражданского населения, 260 лагерей смерти и 170 гетто, в которых уничтожены не менее 1,5 млн человек. Всего, по современным данным, за годы немецко-фашистской оккупации потери мирного населения Белоруссии составили около 3 млн человек, то есть около трети населения.

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Тэги: БЕЛОРУССИ, ПРОКУРАТУРА, ГЕНОЦИД, ЗАХОРОНЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]