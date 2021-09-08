По делу о геноциде белорусского народа осмотрено более 160 мест массовых захоронений с останками десятков тысяч жертв - генпрокурор Белоруссии

По делу о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны уже осмотрено более 160 неизвестных ранее мест массовых захоронений, сообщил генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед.
"Расследование дела о геноциде белорусского народа в годы ВОВ ведется самым активным образом. Сегодня мы завершили осмотр 163 новых мест, ранее неизвестных, массового захоронения наших граждан. Таких мест будет более 200, может даже больше", - сказал Швед журналистам в среду в Минске.
"Масштабы трагедии ужасают, потому что в этих местах мы находим останки десятков тысяч жертв. К примеру, уже начаты работы под Гомелем. Это огромный участок местности, где, по нашим оценкам, от 17 до 30 тыс. мирных граждан было уничтожено в годы ВОВ", - отметил он.
"В Шкловском районе ранее неизвестное место захоронения обнаружено в одной из деревень. Мы приступаем к работе в этой местности. Речь идет тоже о тысячах жертв. Под Бобруйском, под Витебском и в ряде других мест. Начали поисковые работы под Минском, в районе деревни Копище. По крайней мере, речь идет о пяти, может быть, десяти местах неизвестных массовых захоронений, где было уничтожено порядка 15 тыс., а может, и больше жителей города Минска и военнослужащих Красной армии в период с 1941 по 1943 годы", - заявил генпрокурор.
Ранее в Белоруссии было возбуждено уголовное дело по факту геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Как заявлял генпрокурор Швед, целью является признание Белоруссии пострадавшей от геноцида, пресечение попыток обесценить исторические факты.
По данным Генпрокуратуры, в годы Великой Отечественной войны на территории Белоруссии функционировало свыше 400 мест принудительного содержания гражданского населения, 260 лагерей смерти и 170 гетто, в которых уничтожены не менее 1,5 млн человек. Всего, по современным данным, за годы немецко-фашистской оккупации потери мирного населения Белоруссии составили около 3 млн человек, то есть около трети населения.
ВВС Азербайджана и Турции выполнили маневры по нанесению ударов по средствам ПВО и наземным целям условного противника
Азербайджан и Казахстан на заседании МПК обсудят вопросы расширения сотрудничества в сферах энергетики и экономики
Катар заинтересован в участии в проектах восстановления Карабаха - глава МИД
Экспорт пшеницы через порты Краснодарского края за 8 мес. снизился на 5%, зерновых в целом - на 1%
В Азербайджане зарегистрирован украинский центр с уставным капиталом в 50 тыс. манатов
Японская Iida подтвердила интерес к инвестициям в RFP Group для обеспечения сырьем
Число пострадавших от взрыва в доме в Ногинске достигло 13 человек
Топ-менеджер по передовым технологиям из Apple перешел в Ford
Трамп будет комментировать боксерский поединок в годовщину терактов 11 сентября
MIDA направит более 210 тыс. манатов на подготовку проектной документации ЖК в Лянкаране
Президент Азербайджана выделил 1,4 млн манатов на бурение артезианских скважин в 7 районах
СХПП направит около 8,7 млн манатов на проектные работы в Агдамском промпарке
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Студент, показавший самые высокие результаты в Азербайджане на вступительных экзаменах, выбрал Бакинскую высшую школу нефти
NEQSOL Holding получил еще одну международную награду
Фарид Мансуров: Когда в стране есть олимпийские чемпионы, то и молодым спортсменам это дает стимул
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог