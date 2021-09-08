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Дальнее зарубежье 08.09.2021 13:08

Пакистан организует встречу глав МИД КНР, Ирана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана по Афганистану

Пакистан в среду проведет встречу глав МИД Китая, Ирана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, чтобы обсудить ситуацию в Афганистане, сообщает издание Dawn со ссылкой на пакистанский МИД.

Встреча министров пройдет в формате видеоконференции.

Согласно заявлению МИД Пакистана, на заседании будет обсуждаться "развитие событий в Афганистане с тем, чтобы противостоять общим вызовам и оценить возникающие возможности для обеспечения региональной стабильности и процветания".

"Соседи Афганистана играют важнейшую роль в обеспечении стабильности этой страны. Мирный, единый, суверенный и процветающий Афганистан будет способствовать развитию транзитной торговли и безопасности в регионе", - отмечается в заявлении.

Президент США Джо Байден 31 августа официально объявил о завершении 20-летнего присутствия Соединенных Штатов и их союзников по НАТО в Афганистане. Последний военно-транспортный самолет ВВС США покинул кабульский аэропорт поздно вечером 30 августа, эвакуировав оставшихся американских военных, осуществлявших его охрану, и дипломатов, которые работали на территории воздушной гавани, остававшейся их последним оплотом в столице Афганистана.

Боевики движения "Талибан" в июле-августе захватили одну за другой почти все провинции Афганистана, 15 августа войдя в Кабул. Президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани и многие члены его правительства бежали из страны.

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Тэги: ПАКИСТАН, МИД, ЗАСЕДАНИЕ, АФГАНИСТАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]