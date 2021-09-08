Пакистан организует встречу глав МИД КНР, Ирана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана по Афганистану

Пакистан в среду проведет встречу глав МИД Китая, Ирана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, чтобы обсудить ситуацию в Афганистане, сообщает издание Dawn со ссылкой на пакистанский МИД.
Встреча министров пройдет в формате видеоконференции.
Согласно заявлению МИД Пакистана, на заседании будет обсуждаться "развитие событий в Афганистане с тем, чтобы противостоять общим вызовам и оценить возникающие возможности для обеспечения региональной стабильности и процветания".
"Соседи Афганистана играют важнейшую роль в обеспечении стабильности этой страны. Мирный, единый, суверенный и процветающий Афганистан будет способствовать развитию транзитной торговли и безопасности в регионе", - отмечается в заявлении.
Президент США Джо Байден 31 августа официально объявил о завершении 20-летнего присутствия Соединенных Штатов и их союзников по НАТО в Афганистане. Последний военно-транспортный самолет ВВС США покинул кабульский аэропорт поздно вечером 30 августа, эвакуировав оставшихся американских военных, осуществлявших его охрану, и дипломатов, которые работали на территории воздушной гавани, остававшейся их последним оплотом в столице Афганистана.
Боевики движения "Талибан" в июле-августе захватили одну за другой почти все провинции Афганистана, 15 августа войдя в Кабул. Президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани и многие члены его правительства бежали из страны.
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