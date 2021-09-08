Не менее 17 человек погибли в результате наводнения в мексиканской больнице

В результате вызванного наводнением нарушения электроснабжения и прекращения подачи кислорода в мексиканской больнице погибло, по меньшей мере, 17 пациентов с диагнозом COVID-19, сообщили местные власти.

"На такой почетной работе есть как хорошие и очень хорошие дни, так и плохие, и очень плохие; сегодня один из последних,"- написал в связи с этим в своем твиттере президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Проливные дожди привели к резкому повышению уровня воды в местной реке, в результате больница оказалась затопленной.

Больницу затопило в считаные минуты, отключение электроэнергии привело к остановке аппаратов ИВЛ, сообщил журналистам генеральный директор Мексиканского института социального обеспечения Мексики Зои Робледо.

Остальные 56 пациентов были переведены в другие больницы, отмечают СМИ.