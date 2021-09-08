Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0131 RUR   0.0232 GBR   2.3427 TRY   0.2037

Цена на нефть

07.09 $/bbl   WTI 68.35 -0.13 Brent 71.69 -0.53

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 08.09.2021 12:21

Не менее 17 человек погибли в результате наводнения в мексиканской больнице

В результате вызванного наводнением нарушения электроснабжения и прекращения подачи кислорода в мексиканской больнице погибло, по меньшей мере, 17 пациентов с диагнозом COVID-19, сообщили местные власти.

"На такой почетной работе есть как хорошие и очень хорошие дни, так и плохие, и очень плохие; сегодня один из последних,"- написал в связи с этим в своем твиттере президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Проливные дожди привели к резкому повышению уровня воды в местной реке, в результате больница оказалась затопленной.

Больницу затопило в считаные минуты, отключение электроэнергии привело к остановке аппаратов ИВЛ, сообщил журналистам генеральный директор Мексиканского института социального обеспечения Мексики Зои Робледо.

Остальные 56 пациентов были переведены в другие больницы, отмечают СМИ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МЕКСИКА, НАВОДНЕНИЕ, БОЛЬНИЦА, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


Жителей Акапулько эвакуируют из зоны наводнения

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]