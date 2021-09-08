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Дальнее зарубежье 08.09.2021 13:32

Берлин готов оказать гуманитарную помощь Афганистану, взаимодействие с Кабулом зависит от действий новых властей - МИД ФРГ

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил о готовности Берлина оказывать Афганистану помощь и вести переговоры с новым правительством.

"Мы готовы оказывать гуманитарную помощь через ООН, и мы будем и дальше говорить с "Талибаном", уже только для того, чтобы обеспечить выезд граждан, за которых несем ответственность. Но дальнейшее взаимодействие будет зависеть от поведения "Талибана", - сказал Маас во вторник журналистам перед встречей с госсекретарем США Энтони Блинкеном на военной базе Рамштайн в ФРГ.

Под руководством Мааса и Блинкена пройдет виртуальная встреча глав МИД более 20 стран.

"Мы хотим прояснить, как может выглядеть совместный подход к "Талибану", который будет и в наших интересах: это соблюдение основных прав человека, соблюдение права на выезд и гуманитарный доступ, а также борьба с террористическими группами, такими, как Аль-Каида и ИГ", - заявил Маас.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]