Берлин готов оказать гуманитарную помощь Афганистану, взаимодействие с Кабулом зависит от действий новых властей - МИД ФРГ

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил о готовности Берлина оказывать Афганистану помощь и вести переговоры с новым правительством.

"Мы готовы оказывать гуманитарную помощь через ООН, и мы будем и дальше говорить с "Талибаном", уже только для того, чтобы обеспечить выезд граждан, за которых несем ответственность. Но дальнейшее взаимодействие будет зависеть от поведения "Талибана", - сказал Маас во вторник журналистам перед встречей с госсекретарем США Энтони Блинкеном на военной базе Рамштайн в ФРГ.

Под руководством Мааса и Блинкена пройдет виртуальная встреча глав МИД более 20 стран.

"Мы хотим прояснить, как может выглядеть совместный подход к "Талибану", который будет и в наших интересах: это соблюдение основных прав человека, соблюдение права на выезд и гуманитарный доступ, а также борьба с террористическими группами, такими, как Аль-Каида и ИГ", - заявил Маас.