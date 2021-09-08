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Дальнее зарубежье 08.09.2021 12:33

Верховный суд Мексики декриминализовал аборты

Верховный суд Мексики объявил неконституционной криминализацию абортов в стране, сообщает в среду сайт "Телевиса".

"Исторический день для всех женщин, особенно для самых уязвимых", - заявил председатель Верховного суда страны Артуро Зальдивар.

Он также добавил, что "теперь женщины никогда не попадут в тюрьму за то, что реализовали свои права", и поблагодарил всех, кто "своей многолетней борьбой сделал это решение возможным".

Теперь суды в Мексике не смогут возбуждать дела об абортах. Коллегия из десяти судей единогласно постановила, что право женщин на аборт больше не должно нарушаться.

Ранее по закону штата Коауила за аборт женщина могла получить от одного до трех лет тюремного заключения за искусственное прерывание беременности. Теперь правительство штата выпустило заявление, в котором говорится, что все женщины, попавшие в тюрьму за аборты, должны быть немедленно освобождены. Судьи в других мексиканских штатах также будут обязаны ссылаться на решение Верховного суда.

До этого аборты были разрешены всего в трех из 31 штатах страны, а также в федеральном округе Мехико.

Штат Коауила граничит на севере с американским штатом Техас, в котором в сентябре этого года в силу вступил закон о запрете абортов в случаях, когда у плода прослушивается сердцебиение. Закон стал одни из самых жестких законов касаемо абортов на территории США и встретил неодобрение от жителей штата и страны в целом. Также решение суда раскритиковал президент США Джо Байден.

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Тэги: МЕКСИКА, АБОРТЫ, ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]