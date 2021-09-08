В РФ за сутки выявлено более 18 тыс. новых случаев COVID-19, 797 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 18 тыс. 024 случая, умерли за сутки 797 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 18 тыс. 024 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 367 (7,6%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
Второй раз с начала месяца Санкт-Петербург стал лидером по уровню суточного прироста новых заболевших коронавирусом: тут заразились 1 тыс. 430 человек. Причем накануне во вторник сообщалось о 626 случаях. Аналогичная ситуация была 1 сентября, когда в городе было выявлено 1 тыс. 312 новых случаев. За Петербургом следует Москва, где за сутки заболели 1 тыс. 269 человек.
При этом столица "лидирует" по числу летальных исходов, за сутки в Москве скончались 48 пациентов, в Санкт- Петербурге - 37, в Свердловской области - 35. Обще число скончавшихся от коронавируса за сутки в РФ составляет 797.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 065 тыс. 904 случая коронавирусной инфекции, 189 тыс. 582 умерших и 6 млн 320 тыс. 512 выписанных.
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