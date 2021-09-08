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СНГ 08.09.2021 12:45

В РФ за сутки выявлено более 18 тыс. новых случаев COVID-19, 797 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 18 тыс. 024 случая, умерли за сутки 797 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 18 тыс. 024 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 367 (7,6%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Второй раз с начала месяца Санкт-Петербург стал лидером по уровню суточного прироста новых заболевших коронавирусом: тут заразились 1 тыс. 430 человек. Причем накануне во вторник сообщалось о 626 случаях. Аналогичная ситуация была 1 сентября, когда в городе было выявлено 1 тыс. 312 новых случаев. За Петербургом следует Москва, где за сутки заболели 1 тыс. 269 человек.

При этом столица "лидирует" по числу летальных исходов, за сутки в Москве скончались 48 пациентов, в Санкт- Петербурге - 37, в Свердловской области - 35. Обще число скончавшихся от коронавируса за сутки в РФ составляет 797.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 065 тыс. 904 случая коронавирусной инфекции, 189 тыс. 582 умерших и 6 млн 320 тыс. 512 выписанных.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, COVID, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]