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Это интересно 08.09.2021 13:46

Топ-менеджер по передовым технологиям из Apple перешел в Ford

Американский автопроизводитель Ford Motor Co. назначил Дага Филда, занимавшего ранее должность вице-президента по специальным продуктам в Apple Inc. на пост главного директора по передовым технологиям и встраиваемым системам управления, сообщается в пресс релизе Ford.

В сферу ответственности Филда будет входить развитие технологий следующего поколения, которые могут применяться в автомобилях компании.

"Даг - один из лучших инженеров в области проектирования и промышленного дизайна в мире. Он был движущей силой, стоящей за революционными продуктами в таких компаниях, как Apple, Tesla и Segway", - прокомментировал назначение главный исполнительный директор Ford Джим Фарли.

Карьера Филда началась в Ford в 1987 году в качестве инженера-разработчика. После этого с 1993 года он работал в таких компаниях, как Johnson & Johnson , технологической Deka Research & Development и Segway, которая вывела на рынок одноименное электрическое самобалансирующееся двухколесное транспортное средство.

В 2008 году Филд перешел в Apple и проработал там до 2013 года, затем перешел в Tesla, где занимался разработкой электромобиля Model 3 и подготовкой его к массовому производству. В 2018 году он снова вернулся в Apple, где по сообщениям прессы, работал над проектом по производству электромобилей Titan.

"Я всегда чувствовал глубокую связь с Ford. Автомобили компании были в моей жизни столько, сколько я себя помню" - отметил в своем заявлении Филд.

Котировки акций Ford по итогам торгов в Нью-Йорке во вторник выросли на 0,5%. С начала текущего года их стоимость увеличилась на 47,3%, в то время как индекс S&P 500 прибавил 20,8%.

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Тэги: США, FORD, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]