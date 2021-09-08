В Азербайджане зарегистрирован украинский центр с уставным капиталом в 50 тыс. манатов

В Азербайджане зарегистрирована компания ООО "Ukrainian center", сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственной налоговой службе.

"Уставный капитал компании составляет 50 тыс. манатов. Ее официальным представителем является гражданин Украины Рустам Кулиев", - подчеркнули в Службе.

Компания прошла государственную регистрацию 5 мая 2021 года.

При этом налоговая служба не указывает род деятельности центра.

Б.Рустамбеков