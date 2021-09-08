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Бизнес и законодательство 08.09.2021 13:02

В Азербайджане зарегистрирован украинский центр с уставным капиталом в 50 тыс. манатов

В Азербайджане зарегистрирована компания ООО "Ukrainian center", сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственной налоговой службе.

"Уставный капитал компании составляет 50 тыс. манатов. Ее официальным представителем является гражданин Украины Рустам Кулиев", - подчеркнули в Службе.

Компания прошла государственную регистрацию 5 мая 2021 года.

При этом налоговая служба не указывает род деятельности центра.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГНС, КОМПАНИИ, РЕГИСТРАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]