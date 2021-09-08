Экспорт пшеницы через порты Краснодарского края за 8 мес. снизился на 5%, зерновых в целом - на 1%

Экспорт зерна и продуктов его переработки через порты Краснодарского края в январе-августе 2021 года составил 19,3 млн тонн, что на 1% меньше, чем было отправлено за аналогичный период прошлого года, сообщает Южное межрегиональное управление Россельхознадзора.

Наибольшую долю в структуре экспорта составляет пшеница (почти 75%). За восемь месяцев ее было отгружено 14,5 млн тонн, на 5% меньше, чем годом ранее.

Зерно и продукты его переработки отправлялись в 114 стран (пшеница экспортировалась в 69 стран). Основными покупателями российского зерна стали Турция, Египет, Иран, Сирия и Саудовская Аравия.

Как подчеркнули в ведомстве, на весь подкарантинный груз были выданы фитосанитарные сертификаты, которые свидетельствуют, что зерно соответствует специфичным фитосанитарным требованиям стран-импортеров.

На территории Краснодарского края располагается один из крупнейших российских портов - Новороссийск, а также порты Туапсе, Ейск, Темрюк, Кавказ и Тамань. Как сообщалось, по итогам 2020 года экспорт зерна через порты региона вырос на 36% и составил 36,646 млн тонн. В первом полугодии 2021 года показатель увеличился на 2,3%, до 12,8 млн тонн.