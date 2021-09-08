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АПК 08.09.2021 13:07

Экспорт пшеницы через порты Краснодарского края за 8 мес. снизился на 5%, зерновых в целом - на 1%

Экспорт зерна и продуктов его переработки через порты Краснодарского края в январе-августе 2021 года составил 19,3 млн тонн, что на 1% меньше, чем было отправлено за аналогичный период прошлого года, сообщает Южное межрегиональное управление Россельхознадзора.

Наибольшую долю в структуре экспорта составляет пшеница (почти 75%). За восемь месяцев ее было отгружено 14,5 млн тонн, на 5% меньше, чем годом ранее.

Зерно и продукты его переработки отправлялись в 114 стран (пшеница экспортировалась в 69 стран). Основными покупателями российского зерна стали Турция, Египет, Иран, Сирия и Саудовская Аравия.

Как подчеркнули в ведомстве, на весь подкарантинный груз были выданы фитосанитарные сертификаты, которые свидетельствуют, что зерно соответствует специфичным фитосанитарным требованиям стран-импортеров.

На территории Краснодарского края располагается один из крупнейших российских портов - Новороссийск, а также порты Туапсе, Ейск, Темрюк, Кавказ и Тамань. Как сообщалось, по итогам 2020 года экспорт зерна через порты региона вырос на 36% и составил 36,646 млн тонн. В первом полугодии 2021 года показатель увеличился на 2,3%, до 12,8 млн тонн.

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Тэги: РОССИЯ, ПОРТЫ, ЗЕРНО, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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