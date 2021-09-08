Глава МЧС Зиничев погиб при выполнении служебного долга - МЧС РФ

Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий Евгений Зиничев погиб, спасая людей на учениях, сообщили "Интерфаксу" в среду в МЧС России.

"МЧС РФ с прискорбием сообщает, что при исполнении служебного долга, находясь на межведомственных учениях по защите Арктической зоны от ЧС, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС РФ Евгений Зиничев", - сказали в ведомстве.

Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. После окончания средней школы проходил воинскую службу по призыву на Северном флоте.

Закончил Санкт-Петербургский институт бизнеса и права, получив дипломы об окончании двух факультетов: экономического и "финансы и кредит".

С 1987 по 1991 годы проходил службу в КГБ СССР. С 1991 года служил в Федеральной службе охраны Российской Федерации.

В 2006-2015 годах работал в личной охране Службы безопасности президента РФ.

В 2012-2013 годах прошёл курс переподготовки в Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил РФ.

С 2014 года работал заместителем руководителя Службы по борьбе с терроризмом ФСБ России.

В июне 2015 года был назначен начальником управления ФСБ России по Калининградской области, сменив на этом посту Александра Козлова.

28 июля 2016 года Зиничев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области.

7 октября 2016 года назначен заместителем директора ФСБ России.

18 мая 2018 года Зиничев назначен на должность министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

В декабре 2018 года Зиничеву на посту министра присвоено воинское звание генерал-полковник.

После отставки правительства в январе 2020 года, переназначен на должность министра в новом кабинете Михаила Мишустина 21 января 2020 года.

21 декабря 2020 года Зиничеву было присвоено персональное воинское звание генерал армии.